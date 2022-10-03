更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果供應鏈新增3台廠 鴻海日月光續入列
首頁 / 政治

時力：房地產非經濟火車頭 籲速修平均地權條例

2022/10/3 17:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北3日電）內政部長徐國勇日前稱「房地產相關產業是台灣經濟命脈，是真正的火車頭」說法惹議。時代力量主席、立委陳椒華今天表示，房地產不是台灣經濟成長的火車頭，呼籲朝野各黨儘速通過平均地權條例修正草案。

媒體報導，徐國勇日前參加旺旺中時集團舉辦的「2022年第一屆旺旺中時房產金牌獎頒獎典禮」時，稱「房地產相關產業是台灣經濟命脈，是真正的火車頭」，引發熱議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳椒華今天下午偕黨籍議員參選人舉行記者會時表示，台灣現正面對房價飆漲、炒作亂象叢生問題，許多年輕朋友被高房價壓得喘不過氣，但內政部不正視這些問題不打緊，反過頭來稱讚房地產業，讓總統蔡英文的居住正義政見情何以堪。

陳椒華強調，內政部已提出「平均地權條例」修法版本，時力黨團也有相關版本，呼籲朝野盡快在這會期完成修法，政府別再當助長房價飆升和炒房亂象的幫凶。（編輯：林興盟）1111003

陳椒華
裴偉稱鏡電視錄音檔有些講過頭 強調未透過府院施壓 加強廢棄物自主處理 中科擴建二期環評案再審
徐國勇
徐國勇：房地產為經濟火車頭之一 不可暴漲暴跌 柬埔寨誘騙案 徐國勇：救援285人返台逮284嫌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族