時力：房地產非經濟火車頭 籲速修平均地權條例

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（中央社記者郭建伸台北3日電）內政部長徐國勇日前稱「房地產相關產業是台灣經濟命脈，是真正的火車頭」說法惹議。時代力量主席、立委陳椒華今天表示，房地產不是台灣經濟成長的火車頭，呼籲朝野各黨儘速通過平均地權條例修正草案。

媒體報導，徐國勇日前參加旺旺中時集團舉辦的「2022年第一屆旺旺中時房產金牌獎頒獎典禮」時，稱「房地產相關產業是台灣經濟命脈，是真正的火車頭」，引發熱議。

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陳椒華今天下午偕黨籍議員參選人舉行記者會時表示，台灣現正面對房價飆漲、炒作亂象叢生問題，許多年輕朋友被高房價壓得喘不過氣，但內政部不正視這些問題不打緊，反過頭來稱讚房地產業，讓總統蔡英文的居住正義政見情何以堪。

陳椒華強調，內政部已提出「平均地權條例」修法版本，時力黨團也有相關版本，呼籲朝野盡快在這會期完成修法，政府別再當助長房價飆升和炒房亂象的幫凶。（編輯：林興盟）1111003