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周江杰提打造2個運動公園 提升竹縣生活品質

2022/10/4 16:10（10/4 16:16 更新）
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民進黨新竹縣長參選人周江杰（前）4日提出，要在竹北打造2個運動公園，分別是頭前溪北岸河濱公園，與高鐵世興空氣品質淨化區的運動森林公園，提供民眾良好休憩、運動空間。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月4日
民進黨新竹縣長參選人周江杰（前）4日提出，要在竹北打造2個運動公園，分別是頭前溪北岸河濱公園，與高鐵世興空氣品質淨化區的運動森林公園，提供民眾良好休憩、運動空間。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月4日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天提出，要在新竹縣竹北打造2個運動公園，分別是頭前溪北岸河濱公園，與高鐵世興空氣品質淨化區的運動森林公園，提升竹縣生活品質。

周江杰競選團隊發布新聞稿表示，新竹縣的運動風氣盛，不少民眾都有養成運動習慣，未來，將打造頭前溪北岸河濱公園、與高鐵世興空氣品質淨化區的運動森林公園，提供良好休憩、運動空間。

周江杰指出，頭前溪北岸河濱公園，相較頭前溪南岸的新竹市河岸，頭前溪北岸竹北段的河岸並未得到更加完善的規劃與維護，未來，他將整理經國橋下一帶河岸，打造符合民眾休閒運動需求的河濱公園。

周江杰說，第二個是高鐵世興空氣品質淨化區的運動森林公園，同時，也藉由植物的生理特性，淨化竹北城市的空氣，讓民眾來運動時，也能了解當地的生態，更成為保護生態及環境教育場域。（編輯：方沛清）1111004

周江杰
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