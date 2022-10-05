金星案遭批說法矛盾 謝國樑稱口誤、謝謝綠營

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（中央社記者王揚宇、王朝鈺台北5日電）民進黨立法院黨團今天質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑對金星案的說法矛盾、一變再變，還用烏賊戰術模糊焦點，而且謝國樑稱「沒錢的人才要洗錢」，態度高傲。

謝國樑透過媒體群組回應，民進黨打他的口誤，剛好幫他證明沒有洗錢的動機跟事實，謝謝民進黨團。

民進黨立法院黨團日前召開記者會指出，根據起訴書內容，謝國樑的金星國際公司，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美元給涉嫌掏空的德信證券前董事長林冠百，是否涉及洗錢等，呼籲謝國樑說明。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀及民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應，今天召開「謝國樑金流說法變變變，政見支票騙騙騙？」記者會，再度質疑謝國樑的說法一變再變。

羅致政指出，謝國樑曾於8月8日聲稱，這是2個企業之間的借貸行為，9月26日改口說金星根本沒有借出320萬美元，又說金星只占借款中的300萬元，其他款項由其他2個公司共同貸予等。

羅致政指出，黨團上次開記者會，完整揭露金流狀況，並說明1億多元的金流，如何在一天時間內「五鬼搬運」；如果按照謝國樑所言，是3家公司借錢出去，為何伸地公司匯1億113萬多元給金星國際，還款只回到金星國際，以及謝國樑拿到300萬元的現金。

羅致政說，黨團所提內容，是依照檢察官起訴書的內容，而起訴書中提到，這是企業對林冠百的借貸行為，不是企業對企業間的貸款，謝國樑的說法矛盾；為什麼謝國樑借錢要這樣大費周張、轉來轉去，這在公司作帳上是可以的嗎。

羅致政說，謝國樑說要公布相關單據、匯款證明，但事實上，只是給記者看一下而已，根本無法驗證單據真假；本案還有諸多疑點，謝國樑沒有把話說清楚，反而用烏賊戰術來模糊焦點。

林靜儀則指出，這個案子原本是來自掏空案，如果不是因為涉及掏空，大家也不會這樣追查，而謝國樑是要參選基隆市長的人，若真的當選，他會擁有公權力，也會擁有人民資源，但謝國樑這樣處理金流，令人無法接受。

林靜儀說，根據公司法第15條條文規定，如果公司間沒有業務往來是沒有辦法這樣借貸的，謝國樑當過立委，不能不知道有這樣的規定。洗錢是嚴重的犯罪行為，但謝國樑昨天說出「沒錢的人才要洗錢」這種高傲的話，根本缺乏法律素質。

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蔡適應說，一個單純的借貸案，為什麼要搞得那麼複雜，因為裡面有太多不可告人的祕密；與謝國樑相比，他沒開過公司，也沒有海外公司，自己專職、專心的做公共服務工作，過去是這樣、現在是這樣、未來也是這樣。

蔡適應質疑，謝國樑的金錢遊戲已經超出大家想像，他到底還有多少海外公司是大家不知道的，如果不是德信掏空案，基隆人是不會知道謝國樑是一個這樣玩金錢遊戲的人，謝國樑應該是全台灣最複雜的候選人，不適合當基隆市長。（編輯：黃國倫）1111005