國民黨喊話大局為重 支持謝福弘避免親痛仇快

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）苗栗縣黨部建議撤銷縣長徐耀昌黨籍，國民黨今天表示，中央考紀會會進一步討論，做出適切處分；請所有黨員團結支持黨提名的謝福弘，以大局為重，避免親痛仇快。

苗栗縣議長鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部今天召開考紀委員會，作出「撤銷黨籍」處分建議，將呈報黨中央考紀委員會討論。

國民黨下午發布新聞稿表示，中常會已於9月7日通過「111年地方公職人員選舉國民黨黨員行為規範」，黨中央也聲明將嚴明黨紀，沒有經過縣市黨部專案同意者，就不能為非國民黨提名候選人公開助選。

國民黨指出，謝福弘是國民黨唯一提名並支持的苗栗縣長參選人，黨中央即將啟動密集的輔選行動，呼籲黨員及苗栗鄉親切勿受不實的「棄保」流言影響，全力支持謝福弘，守護苗栗藍天。

國民黨指出，這次縣市長選舉提名，黨中央堅守黨章黨紀規定與清白參選規範，堅持「排黑條款」，排除涉重大刑案者，這是對選民莊嚴的承諾。除了妨害家庭、殺人未遂及遭管訓等前科，近日鍾東錦又被爆出曾犯下傷害致死重大案件，遭法院判刑定讞卻謊稱是「坐黑牢」，這種欺騙選民行徑，毫無誠信可言。

國民黨說，再次證明黨中央堅持原則是正確的決定。苗栗的選舉只要藍不要黑，請選民集中選票支持謝福弘，讓苗栗由正藍正派治縣。（編輯：謝佳珍）1111005