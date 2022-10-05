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首頁 / 政治

柯文哲嗆陳時中 綠委：柯不適任公眾人物

2022/10/5 20:20
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（中央社記者王揚宇台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫分數85分，遭台北市長柯文哲嗆「去死吧」。民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀今天說，這說法傷害防疫人員跟民眾為防疫所做的努力，柯文哲不適任公眾人物。

民眾黨立委蔡壁如受訪時指出，柯文哲是真情流露，大家回顧整個防疫過程，第1年缺口罩等防疫物資、第2年缺疫苗、第3年缺快篩試劑，甚至現在都10月了，許多第一線防疫人員的第1季津貼都還沒有領到，陳時中憑什麼還對防疫自我感覺良好。

陳時中接受媒體專訪時自評整體防疫分數85分、疫苗採購至少90分；柯文哲4日與無黨籍台北市長參選人黃珊珊一同接受媒體專訪時被問及此事，脫口「去死吧」，批評陳時中自我感覺良好。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，會中有媒體問到，對於柯文哲所說這「3個字」的看法。

林靜儀說，除了中國以外，不會有一個政府會對外宣稱，自己的防疫是全世界最厲害的，而台灣的防疫成績，可供各界檢視及判斷，像是完整疫苗接種率排名是全球第18，經濟成長也往上走等。

對於防疫成績，林靜儀表示，不會說這是陳時中一個人的努力，而是整個防疫團隊的努力，但柯文哲為了選舉而抹滅陳時中，這2年多來，第一線的防疫人員、醫療工作人員、指揮中心專家和所有配合防疫的民眾，柯文哲抹滅這些成績不是在傷害陳時中，而是傷害全部努力防疫的全體民眾。

林靜儀說，柯文哲稱自己的智商有157，卻動不動講出這類的言論，這是一個受過醫療訓練的人應該說出的話嗎，更不要說柯文哲不掩飾未來要參選總統的企圖心，如果要參選總統，這種層級的人可以有這樣情緒控管、口不擇言的態度嗎。

林靜儀說，「防疫成績，我們不會說我們非常好」，但柯文哲為了選舉抹滅陳時中跟大家的努力，把所有事情講得一文不值，甚至口出非常粗鄙的言論，她覺得柯文哲不適任一個公眾人物。

另外，台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿今天回應中央社記者詢問時表示，柯文哲的本意是在表達對整個防疫過程的評價，並沒有像陳時中自評的防疫分數那麼好。（編輯：林興盟）1111005

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