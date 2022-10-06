駐美處賀國慶 波頓到場致意裴洛西致函恭賀

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（中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電）駐美代表處今天在雙橡園舉辦國慶晚會，美國前國安顧問波頓到場致意，美國眾議院議長裴洛西也致函恭賀。駐美代表蕭美琴表示，台灣面對的威脅和壓力越大，支持台灣的朋友也越多。

駐美代表處今天在華府雙橡園舉行中華民國（台灣）111年國慶晚會，今年典禮以台灣傳統夜市為主題，不只端出鹽酥雞、刈包、滷肉飯、珍奶、叭噗冰淇淋等特色小吃，現場還有套圈圈遊戲，吸引逾千名賓客出席。

挺台立場鮮明的波頓（John Bolton）在典禮開始前到場致意，短暫停留約15分鐘；美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、前美國國務卿中國首席顧問余茂春，以及瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯及教廷等駐美大使或人員等也到場共襄盛舉。

今年8月率團訪台的裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等多位美國國會議員雖未能親自到場，仍透過駐美代表處致函總統蔡英文表達祝賀之意。

裴洛西在致函中表示，非常榮幸8月能在台灣，重申美國國會對台灣跨越兩黨、兩院如鋼鐵般的支持；「台灣關係法」今年立法屆滿43年，美台兩國將持續享有不可動搖的連結，這份連結是深植於對民主和人權的堅定承諾。

在台灣方面，週末率團赴華府鄰近維吉尼亞州里契蒙市出席美台國防工業會議的國防部副部長王信龍、國民黨駐美代表黃介正，也現身會場。

莫健在典禮上發表簡短致詞，強調美國會持續在諸多共享利益與價值上，擴大與台灣的合作，也會支持台灣有意義參與國際社會，並依循「一中政策」深化美台經濟關係。

莫健指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施鬆綁，未來幾個月美台之間將能歡迎更多訪問，讓雙方有機會進行重要協商，提升美台貿易關係的益處。

蕭美琴致詞時細數美台關係近年來進展。她表示，美國總統拜登（Joe Biden）多次表達對台海和平穩定的支持，包括9月在聯合國大會演說中首次提及，美方也透過雙邊會談和聲明聯合盟友挺台，並積極支持台灣有意義參與國際組織。

不僅如此，蕭美琴說，美國國會支持美台關係的力道，比以往都還來得強；今年截至目前，共有7團來自參眾兩院、兩黨的28名議員訪問台灣，包括裴洛西。

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除了日常的網攻、政治干擾及灰色地帶恫嚇，她批評中共近來更在台灣鄰近地區進行不負責任的危險行動，威脅台灣及區域安全。她強調，台灣會堅定捍衛自身主權和安全，如總統蔡英文所說的「不挑釁，但也不向脅迫屈服」。

談到美國國會挺台法案不斷，也越來越多其他國家關注台灣安全議題，蕭美琴場邊受訪表示，台灣面對的威脅跟壓力越大，支持台灣的朋友也越多，對岸恐嚇威脅越強烈，國際友人支持台灣的聲音也越大。（編輯：韋樞）1111006