長期挺台 前歐盟執委會副主席獲頒特種外交獎章

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外交部長吳釗燮（右）6日代表政府頒贈「特種外交獎章」給來台參加玉山論壇的前歐盟執委會副主席芮丁（Viviane Reding）（左），表彰她長期推動台歐盟及台灣與盧森堡的關係。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月6日

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈「特種外交獎章」給來台參加玉山論壇的前歐盟執委會副主席芮丁（Viviane Reding，另譯，蕾汀），表彰她長期推動台歐盟及台灣與盧森堡的關係。

芮丁致詞時表示，她與台灣淵源始於1979年來台參加救國團青年活動，對台灣這塊寶島留下深刻印象，欣見台灣發展成蓬勃民主政體。芮丁並譴責今年8月中國在台灣周圍軍演，強調將力挺台灣民主、法治、自由經濟及多元文化。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮今天頒發獎章給兼具歐洲議會友台小組榮譽主席、盧森堡前國會議員等身分的芮丁，感謝她積極協助台灣參與國際的卓越貢獻，並表達政府與人民的由衷感謝，歐盟及盧森堡駐台代表等人皆到場觀禮致意。

吳釗燮感謝芮丁長期堅定支持台灣，在90年代擔任歐洲議會友台小組首任主席期間，敦促歐洲議會通過多項友台決議案，包括支持台灣參與國際組織、促成歐盟在台設處、譴責中國對台軍事威脅等，為後續台灣和歐洲議會的互動奠定堅實基礎。

吳釗燮另肯定芮丁擔任歐盟執委會副主席期間，將台歐盟關係提升到新的高度，尤其是協助台灣取得歐盟申根免簽證待遇，不僅使台灣人民享有赴歐旅遊免簽便利，也增進人員往來，促進台歐盟之間更多合作交流。

外交部表示，近年芮丁擔任盧森堡國會議員，台盧關係也持續增溫，雙方除簽訂教育、交通及度假打工等合作備忘錄外，今年盧森堡國會更首度通過友台動議，支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）。台灣對於芮丁的誠摯友誼與貢獻深表感謝。

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芮丁致詞時表示，獲頒贈獎章不僅深感殊榮，且非常感動，她1979年來台參加救國團青年活動，之後擔任歐洲議會議員、盧森堡議員期間，積極推動與台灣在各項領域交流合作，欣見台灣發展成為蓬勃的民主政體。

外交部指出，台灣與歐盟及盧森堡是理念相近緊密夥伴，在民主自由等共同價值的基礎上，持續深化交流合作，歐洲議會及歐洲各國國會今年迄今通過逾20項友台決議及動議，台灣將持續與歐洲理念相近國家及夥伴攜手合作，持續深化雙方友好關係。（編輯：蘇志宗）1111006