遭鍾東錦陣營質疑出賣藍營 謝福弘：模糊焦點

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部今天開記者會質疑國民黨縣長參選人謝福弘過去為保有水利會官位，倒戈挺綠營，出賣國民黨；謝福弘陣營回應，相關指控都是模糊焦點。

鍾東錦競選總部今天召開「黑箱政治、密謀官位、背後有利益、心中無藍綠」記者會。會中出示民國107年時任苗栗農田水利會長的謝福弘，參加民進黨團所開的「農田水利會改制升格」記者會照片，質疑謝福弘身為國民黨員，公然倒戈挺綠，將全國各縣市價值3000億元水利會資產，送給了民進黨政府。

鍾東錦總部指出，謝福弘後來如願得到農田水利署苗栗管理處長的官位，且為規避國民黨處分，主動請辭苗栗市黨部主委職務，爽爽當官到退休；去年國民黨在苗栗舉辦100場公投說明會，他卻連1場都未出席，甚至有鄉親爆料，109年總統大選時，前縣長傅學鵬與謝福弘曾與綠營高層人士密會，共同主導傅系人馬和水利會系統，轉向支持民進黨蔡英文，「謝福弘是為了自己官位還是農民，是否出賣韓國瑜、國民黨，鄉親都看得很清楚」。

鍾東錦總部再出示2張照片，分別是國民黨提名後龍鎮長參選人謝清輝、縣議員參選人徐文達出席民進黨苗栗縣長參選人徐定禎問政說明會。總部說，這2人都是現任國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻的子弟兵，卻不見縣黨部考紀懲處，劉政鴻不是故意放任，就是已經通敵，呼籲國民黨中央儘速撤銷劉政鴻職務，否則國民黨在苗栗將被搞垮。

鍾東錦團隊說，謝福弘「偽善」聲稱堅守家園環境，卻早在104年透過妻子黃璟芬擔任泓赫公司董事，計畫在銅鑼鄉設置燃燒化學、醫療等有害事業廢棄物熔融爐，也就是喧騰一時的「泓赫案」，經民眾大規模抗議、苗栗縣政府勸說下，業者才撤案；巧妙的是，當泓赫撤案後，107年9月，黃璟芬也不再擔任董事一職。

謝福弘競選總部發言人陳星宇回應指出，謝福弘在水利會服務38年，當時水利會收歸國有已是勢在必行，為了確保苗栗水利發展在組織改制後能順利推動，甚至藉此爭取更多資源，為了農民利益選擇繼續留在農田水利署，這是非常正常的事，沒有所謂當綠營的官。

對於後龍鎮長參選人謝清輝及縣議員參選人徐文達參加民進黨問政說明會一事，陳星宇說，地方上候選人彼此認識，參加問政說明會並不代表一定支持誰，或有什麼深切關係，政黨在競選、競爭過程中，有些議題可以合作，不過一旦成為國民黨提名候選人，就是正統藍營，沒有什麼跟綠營合作的空間，他認為鍾東錦陣營的質疑充斥帶風向、抹黑意圖。

陳星宇表示，110年公投說明會是由縣黨部運作，謝福弘沒有高調現身，不代表不重視，而是扮演幕後角色，默默在支持推動，而且謝福弘也曾在國民黨最辛苦、需要幫助的時候，個人捐出新台幣100萬元，對黨的忠誠度還需要懷疑嗎，至於與綠營高層密會一事，他並未聽說，有些聚會謝福弘也沒有出席。

至於妻子任泓赫公司董事部分，謝福弘陣營表示，當初是經介紹及參訪該公司，了解營業專項為處理環境廢棄物，且能在經過處理後轉化成無害環境、有價值資源，故允肯投資，謝福弘守護環境、守護家園承諾堅定不變；陳星宇也說，競選總部正面回應了對手所有質疑，也請鍾東錦不要模糊焦點，請出面回應究竟「要不要兌現承諾退選」。（編輯：方沛清）1111007