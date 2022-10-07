立委發起加馬台灣國會經貿促進會 盼助台灣進CPTPP

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（中央社記者王揚宇台北7日電）由民進黨立委鍾佳濱發起的「加馬台灣國會經貿交流促進會」，今天舉行成立大會；鍾佳濱說，加拿大、馬來西亞都是CPTPP的會員國，成立此促進會，是希望對台灣爭取加入CPTPP有所幫助。

對於促進會的願景，鍾佳濱接受中央社記者訪問時指出，主要是促進、推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

鍾佳濱說，加拿大跟馬來西亞是CPTPP的會員國，但加拿大跟馬來西亞之間的經貿交流，並不是那麼地頻繁密切，而台灣是馬來西亞的第7大貿易夥伴，也是加拿大的第11大貿易夥伴，如果今天以台灣作為一個中介，在加拿大和馬來西亞間扮演促進經貿交流的橋梁，應該有助台灣未來進入CPTTT，跟大家分享自由貿易的利益。

鍾佳濱指出，今年7月他先後拜訪加拿大國會跟馬來西亞，發現台灣有這樣的優勢，而且加拿大跟馬來西亞是大英國協的會員國，台灣可以透過這兩個國家，讓大英國協其他會員國更認識及了解台灣，加強跟台灣的互動。

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鍾佳濱表示，台灣的國際參與應該走向多邊、多元的方向，積極尋找各種可能性，讓西方陣營國家知道，不只在價值上，台灣跟他們站在一起，台灣雄厚的經貿實力也能幫助彼此在經貿上獲得更多利益。

此外，由民進黨立委陳亭妃發起的台灣與加拿大國會議員友好協會，今天也舉行成立大會；陳亭妃在臉書撰文指出，歡迎加拿大國會議員來台交流，期盼雙方有更多的經貿合作，促進經濟發展。（編輯：蘇志宗）1111007