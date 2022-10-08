外交部：台美出資BELUU計劃 促太平洋島國疫後復甦

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（中央社記者游凱翔台北8日電）外交部今天表示，COVID-19疫情對全球經濟及太平洋島國造成嚴重衝擊與挑戰，由台美共同出資「建立藍色太平洋經濟包容性」（BELUU）計畫，主要增進太平洋友邦婦女等對象疫後經濟參與，台灣將持續與理念相近國緊密合作。

外交部下午發布新聞稿表示，美國務院昨天晚間發布新聞資料指出，在美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）架構下，美國及台灣共同與Grameen基金會合作，啟動「建立藍色太平洋經濟包容性」（BELUU）計畫，以3年為期協助帛琉共和國、吐瓦魯國、諾魯共和國及馬紹爾群島共和國等4國強化婦女經濟能力；外交部對此表示歡迎並樂觀其成。

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外交部指出，COVID-19疫情對全球經濟及太平洋島國造成嚴重衝擊與挑戰，BELUU計劃是由台美共同出資，主要增進及協助台灣的太平洋友邦婦女、青年企業人士及社區工作者在全球及區域疫後經濟的參與。

外交部強調，台灣多年來積極致力推動性別平等及女性賦權工作，未來將繼續秉持「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）及「台灣正在幫忙」（Taiwan is Helping）的精神，深化與太平洋友邦及美國等理念相近國家的緊密合作，與友邦政府及人民共同促進太平洋地區經濟、社會的永續發展。（編輯：郭無患）1111008