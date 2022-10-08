以色列媒體專訪李雅萍 談雙邊關係與產業互補

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（中央社記者賴素芬台北8日電）駐以色列代表處6日晚間舉行111年中華民國國慶酒會，以色列國際新聞台i24News當日上午專訪駐以代表李雅萍，她除談到中國軍事恫嚇外，也說明台以產業互補、雙邊關係發展。

位於以色列特拉維夫的24小時多語言國際新聞台i24News派新聞特派員奧特曼（Owen Alterman）專訪李雅萍，於國慶酒會隔天（7日）以「台灣國慶日：台以關係一瞥」（Taiwan's National Day: A look at ties with Israel）為標題報導專訪。

專訪內容分為四大主題。李雅萍首先談台以合作關係，她表示，台以兩國分別為亞洲及中東地區民主燈塔，除共同信念外，雙方亦共享創新精神，並持續追求發展尖端技術，樂見台以關係蓬勃發展，盼雙方於疫情過後可在共同利益所在之處增進合作，包括食品科技、潔淨能源、數位經濟及觀光旅遊等諸多領域，歡迎以色列民眾親自走訪台灣，感受堅韌之島的脈動、體驗多元文化及美食饗宴。

接著李雅萍談到有關台以產業間互補的潛能。台灣與以色列具有高度產業互補性，尤其是科技產業，雙方分別在硬體及軟體扮演領導角色，台以合作關係具加乘效果，所獲效益將超乎想像。

至於兩岸關係，李雅萍強調中國從未放棄武力犯台意圖，近年來更加大對台文攻武嚇，包括軍事、外交、經濟等層面，呼籲民主陣營夥伴團結一致，並樂見愈來愈多國際友人對台灣展現堅定支持力量。

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報導中新聞評論也指出，以色列與台灣雖無正式外交關係，而且以色列與中國經貿關係密切，但台以之間也建立了堅實重要的雙邊關係。台以兩國也在高科技、經濟與民主價值中找到相似處。外界多自戰略衝突角度來解讀台灣與以色列，但這兩個國家擁有更多故事值得分享。

i24News是以色列唯一24小時多語言國際新聞頻道，除了英語，尚有希伯來語、法語及阿拉伯語等多國語言電視頻道，亦經營Facebook、Twitter及YouTube等社群媒體平台，其中YouTube平台訂閱人數約25萬6000人，並與海外電視台合作供播節目內容，主要受眾除以色列民眾外，亦包含國際社群，傳播力相當可觀。（編輯：林憬屏）1111008