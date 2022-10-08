泉裕泰：日台共享民主人權價值 對台政策不會改變

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（中央社記者游凱翔台北8日電）日台交流協會代表泉裕泰今天針對日台關係指出，鑑於日台是共享自由與人權、民主與法治等共同價值的重要鄰居，日本對台政策已固定、「不會改變」；且雙方不是「你給，我還」，而是自行情感發展的特別關係。

前日本首相安倍晉三7月在奈良市街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。由於安倍曾明確提及「台灣有事，就是日本有事」，被稱為是最友台的日相，外界關注安倍過世後，日本友台政策是否改變。

日本台灣交流協會代表泉裕泰今天接受民視新聞專訪時明確表示，「不會改變」。他指出，日本政府對台政策已固定，這個政策認為日台共享自由貿易、人權、民主與法治等重要基本價值，而台灣就是擁有共同基本價值的好鄰居、重要鄰居，這就是日本的對台政策。

泉裕泰針對台海問題表示，台海的自由、安全與穩定，與日本利益有直接關係，因此日本報紙出現很多「台灣」字眼，包括安保、文化等議題，顯現日本人都關心著台灣。

對於台灣與中國的差異，泉裕泰認為，由於每個國家都有各種人，他不太喜歡以概括方式說中國、台灣怎麼樣；但台灣人很幸福，享受自由且民主的政府，而讓他最感動的就是台灣的健保制度，讓民眾去醫院不必擔心。

泉裕泰強調，日台關係很特別，並非「你給我，我還給你」的關係，而是自行情感的發展，例如當日本發生地震時，台灣給予很自然的關心，當台灣有事時，日本亦然。

「台日關係是在10年前開始出現變化」，泉裕泰回憶，10年前發生東日本大地震，當時許多日本民眾感到絕望，甚至許多外國人從災區回到各自家鄉，但台灣團體卻挺進災區鼓勵日本人，甚至捐贈日本約200億日圓，給日本留下很深刻情感。

他指出，台灣近期的成功防疫，甚至捐贈稀缺口罩給全球時，再一次讓日本重新認識台灣，正因為這種心意，當日本看見台灣辛苦時，也應該第一個幫助台灣（捐贈疫苗），這是善意的循環。

泉裕泰感性地說，他已從外務省退休，並以民間身分來台履職，台灣可能是最後的任務；因此他將過去數十年的外交資源、人脈關係、外交經驗通通貢獻日台關係，並以最大努力做好雙邊關係。

對於主持人詢問最喜歡台灣哪些城市。泉裕泰說，台南與連江馬祖是讓他最有印象的兩個地方，馬祖是去參加國際文化節，台南則是曾在當地學到台語「吃飽了沒」。

他透露，台南市長黃偉哲曾替他準備台南海鮮粥，「這個好吃極了」；而台日海鮮的差異，在於日本注重食材原味，台灣則會加入醬油等佐料調味。（編輯：林克倫）1111008