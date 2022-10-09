駐貝里斯大使館慶雙十 貝國總督親自出席祝賀

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（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）台灣駐貝里斯大使館7日舉辦國慶酒會，貝國總督察芙拉親自出席致詞，表示在全球面臨危機之際，貝里斯更應堅定與台灣站在一起，鞏固雙邊既有合作夥伴關係，捍衛民主自由的價值。

慶祝中華民國（台灣）111年雙十國慶，駐貝里斯大使館7日在市區舉辦國慶酒會，邀請近250位貝國政要、駐貝里斯外交使節團成員、媒體、學界、企業界及僑界代表共襄盛舉。

與會貴賓包括貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）、代理總理海德（Cordel Hyde）、參議長特倫琪（Carolyn Trench Sandiford）、眾議長伍茲（Valerie Woods）等。

駐貝里斯大使錢冠州致詞表示，台灣在面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、中國發射飛彈軍事脅迫等各種嚴峻挑戰下，政府與民眾均展現「同島一命」的團結及民主台灣的韌性，不但防疫與經濟表現普獲國際好評，也為區域和平、穩定與繁榮做出具體貢獻。

錢冠州說，今年是台貝建交33週年，兩國為兄弟之邦，共享民主、自由與人權等普世價值，建交以來雙邊互動交流緊密，兩國政府簽署多項協定，齊力推動一系列有利貝國民生發展的合作計畫，台貝情誼可謂堅若磐石。

錢冠州也感謝貝里斯政府，對台貝邦誼的堅定承諾，支持台灣參與如聯合國、世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織、聯合國氣候變化綱要公約等國際組織。

察芙拉發表演說指出，台灣政治民主，社會開放，台貝兩國均為民主自由國家，在全球面臨戰爭、傳染疾病、能源與氣候變遷等危機時，貝里斯更應堅定與台灣攜手站在一起，鞏固雙邊既有合作夥伴關係，捍衛民主自由的價值。

察芙拉感謝台灣長期協助貝國在各領域發展國家建設，貝國非常珍惜與台灣的情誼，盼雙邊邦誼堅定永固。

駐貝里斯大使館過去兩年因疫情停辦國慶酒會，今年恢復舉辦，現場邀請30多家台灣企業於現場擺設展示攤位，除讓出席的貝國政要與賓客體認台灣經貿實力，也盼為台灣廠商開拓商機與市場。

酒會現場也提供炒米粉、煎餃和鳳梨酥等台灣傳統餐點，推廣台灣觀光與美食。（編輯：韋樞）1111009