西雅圖駐處賀國慶 彰顯台灣藝文與女力

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（中央社台北9日電）駐西雅圖辦事處7日舉辦國慶酒會，在「守土衛國」的主題中，以台灣藝文和台灣女力彰顯台灣人才的軟實力。美方代表致詞肯定台灣的民主自由和雙邊交流合作。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處長甄國清7日晚間在西雅圖喜來登（Sheraton）飯店主持國慶酒會，與美西北政要及僑界代表等500餘人，共同歡慶中華民國（台灣）111年生日快樂。西北各州的國會議員、地方首長及政要以賀函、賀狀及聲明等方式祝賀。

「守土衛國，你我同行」為這次的國慶主題，甄國清致詞感謝台美雙方人民在共同努力下，雙邊政、經關係持續蓬勃；且美國在中國軍機艦頻繁擾台下，持續堅定支持台灣。

華盛頓州副州長赫克（Denny Heck）以預錄影片恭賀中華民國生日快樂，他致詞肯定台灣與華州在民主、自由等共享價值上所建立的經貿、教育及文化交流，並喊話「台灣及各國都應享有決定各自主權的權利」。

包括華盛頓州參議員瓦戈納 （Keith Wagoner）、華州眾議員金信姬（Cindy Ryu）、葛素玲 (Mia Gregerson）及貝爾維尤市（Bellevue）市長賓森 (Lynn Ro Binson）等人與會。

蒙大拿州商務廳長奧斯特曼 （Scott Osterman）則代表州長強佛特（Greg Gianforte）出席。

蒙大拿駐台經貿辦事處自去年10月復設至今將滿一週年，奧斯特曼致詞時強調，美中情勢持續緊張，蒙州有必要與台灣等理念相近的民主國家建立並強化實質合作及連結。

今年西雅圖的國慶酒會還有兩大特色，一是「台灣藝文」的主題活動，二是「台灣女力」的展現。

活動中除邀請台籍古典樂團、華盛頓州立大學學生舞團、在地台灣藝廊，展現台灣人才的藝文軟實力；另外，各行各業傑出的台籍女性企業家、藝術家、音樂家、醫師、工程師及學人參與今年酒會的核心工作，展現台灣和全世界共同推動婦女賦權的成果。（編輯：韋樞）1111009