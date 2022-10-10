政要雲集慶雙十 駐日內瓦代表：台灣永不退縮

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）駐日內瓦辦事處與駐世界貿易組織代表團7日晚間舉辦國慶晚會，各界政要、使節團、非政府組織代表等約250人雲集。處長蘇瑩君堅定表示，面對中國各種脅迫，台灣不會退縮。

中華民國台灣駐日內瓦辦事處與常駐世界貿易組織代表團7日晚間於日內瓦洲際飯店舉辦雙十國慶晚會，台灣友邦及友好國家外交使節團、國際政府間和非政府組織，及瑞士法語區政要、學界與國際媒體友人及僑胞等約250名賓客參加，駐瑞士代表處代表黃偉峰也到場同慶。

駐日內瓦辦事處長蘇瑩君致詞表示，2022年全球自由民主價值受到威權主義衝擊，面對中國軍事脅迫各種挑戰，台灣不會退縮。

蘇瑩君感謝友邦及理念相近國家近年來強力支持台灣參與國際組織活動和機制，同時透過聲明與訪問等方式關切台灣海峽的穩定。她重申，台灣將以自由民主領航者的韌性，持續擴大「善的循環」，並對國際挑戰做出貢獻。

駐世貿組織（WTO）常任代表羅昌發致詞指出，全球經濟在COVID-19疫情下逐漸復甦成長，台灣半導體廠商不僅供應全球9成晶片，也在雙邊、區域、多邊場域中與夥伴積極合作推動經濟發展。

在WTO事務上，今年第12屆部長級會議中取得許多重要成果，台灣不僅參與其中，也將持續為全球經貿體系做出貢獻及共同推動WTO改革。

酒會特別安排旅瑞學人現場表演原住民舞蹈及歌曲，現場並擺設台灣傳統文物及客家花布燈籠，展現台灣多元文化之美，另備有台灣釀酒及各式風味小吃供賓客品嘗，場面溫馨熱鬧。（編輯：韋樞）1111010