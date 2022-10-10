駐胡志明市辦事處慶雙十 盼疫後台越交流創高峰

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駐胡志明市辦事處處長韓國耀（中）10日晚間在國慶酒會上表示，希望台越旅客互訪能於COVID-19疫後再創高峰。圖為韓國耀與台商、僑界領袖等一起切國慶蛋糕。（駐胡志明市辦事處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年10月10日

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）駐胡志明市辦事處處長韓國耀今天在國慶酒會上說，儘管台越旅客互訪受COVID-19疫情影響放緩，期盼疫後雙邊觀光交流能再創高峰。今晚國慶酒會入口處還特別放置台灣觀光推廣看板。

中華民國駐胡志明市辦事處今晚舉辦雙十國慶酒會，600多名台商、僑胞、越南南部地區各界人士及各國嘉賓出席共同慶賀中華民國國慶。現場備有美食、甜品、道地台式料理等共計約40道佳餚讓眾人一起品嚐。

韓國耀致詞時表示，台灣與越南相互設處已邁入第30年，30年來兩國政府及人民往來頻繁，在經貿、教育、觀光及文化等領域的合作都有具體成果。

他指出，台越雙邊貿易額在2021年達254億美元，今年1至7月，雙邊貿易總額已達173億美元。目前有6萬名台灣人在越南居留工作，有超過1萬7000名越南學生在台進修。

韓國耀說，台越觀光交流密切，自2018年起雙方互訪旅客已超過百萬人次，雖然受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而放緩，但台灣仍選擇越南做為海外推廣台灣觀光的首站，觀光局9月已率團參加胡志明市國際旅展，盼疫後能再創台越觀光交流高峰。

台灣入境「0+7」新制13日上路，駐胡志明市辦事處為了推廣赴台旅遊今晚還特別在國慶酒會入口處放置4塊台灣觀光推廣看板。此外，交通部觀光局駐胡志明市辦事處13日當天將帶越南旅遊業者赴台踩線。

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韓國耀並感謝越南及柬埔寨的台商會和僑務榮譽職人員在海外積極從事國民外交。對於近期柬埔寨台商會協助處理台灣民眾在當地的急難救助案件致上謝意。

今晚國慶酒會由胡志明市音樂學院教授黎明賢（Le Minh Hien）帶領師生演奏台灣傳統民謠組曲揭開序幕，胡志明市台灣學校（胡台校）師生接續帶來台灣原住民舞蹈，胡台校熱音社則以音樂演出慶祝中華民國生日。（編輯：黃自強）1111010

中華民國駐胡志明市辦事處10日晚間舉辦雙十國慶酒會，600多名台商、僑胞、越南南部地區各界人士及各國嘉賓出席。圖為胡志明市音樂學院師生演奏台灣傳統民謠組曲。（駐胡志明市辦事處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年10月10日