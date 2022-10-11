立委撐女孩 盼藉運動和性別平權讓世界看見台灣

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立法院女子運動外交促進會會長、民進黨立委林靜儀（左3）等人，11日舉行「用運動做外交 一起撐女孩」記者會，說明「撐女孩」公益計畫階段性成果，並發布女性在體壇國際攝影大賽及台美共建亞太運動性平交流國際論壇的消息。中央社記者謝佳璋攝 111年10月11日

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（中央社記者王揚宇台北11日電）立法院女子運動外交促進會發起人、民進黨立委林靜儀等人今天召開記者會，宣布促進會協助的「撐女孩！讓女孩舒適運動」公益計畫階段性成果，也希望透過運動和性別平權，讓世界看見台灣。

今天是國際女孩日，林靜儀與台灣運動好事協會執行長劉柏君、撐女孩公益計畫發起人Kelly Lai等人召開記者會，說明公益計畫成果，並共同發布女性在體壇國際攝影大賽跟台美共建亞太運動性平交流國際論壇相關消息。

Kelly Lai表示，「撐女孩」公益計畫是從去年的國際女孩日開始募資，支持可能因乳房發育的不適或尷尬，放棄或降低運動參與的女孩，透過讓她們擁有第一件適合尺寸的運動內衣，引進身體衛教及健康課程，讓世界各地的女孩了解並喜歡自己樣貌，感謝許多促進會的立委們這一年來共同宣傳跟支持。

Kelly Lai說，感謝EASY SHOP響應公益，以買一送一形式提供優質運動內衣，以及台灣運動好事協會的合作，依照募款金額，目前為止已贈送給583名女孩，在國際上包含了印度、羅馬尼亞、肯亞、巴西、祕魯、烏干達等9個國家，國內則媒合台北市、桃園市、新竹縣及南投縣等偏鄉或弱勢的女性運動隊伍。

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劉柏君說，不論是撐女孩還是攝影比賽的成果，將於明年5月的台美共建亞太運動性平交流國際論壇首次展出，也希望能在立法院迴廊展出，邀請各國使節參與。

劉柏君指出，台灣在眾多方面皆是全世界推展人權的先鋒，運動是台灣能突破外交困境的突破口。感謝與立法院女子運動外交促進會的合作，妥善運用資源協助台灣女子運動，期盼能繼續協助各個女子運動項目的參與者和推動夥伴，一起用運動交朋友，推廣運動外交。（編輯：林興盟）1111011