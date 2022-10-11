立院全民防衛連線成立 日駐台副代表台語致詞獲掌聲

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（中央社記者范正祥台北11日電）立法院全民防衛連線今天舉行成立大會，盼促進全民防衛政策討論及監督。受邀出席的日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃以台語致詞，獲得全場熱列掌聲。

為提升國民的防衛意識，民進黨立委林靜儀發起成立立法院全民防衛連線，邀請關注全民防衛的立委、外國駐台代表加入，民間團體、學界及產業界為顧問，建立「民、產、官、學」交流平台，討論全民防衛政策。

立法院全民防衛連線今天在立法院群賢樓大禮堂舉行成立大會，邀請民進黨立法院黨團總召柯建銘擔任榮譽會長，林靜儀出任會長，秘書長是民進黨立委郭國文。

柯建銘表示，立法院全民防衛連線的成立，呼應了總統蔡英文雙十國慶演說提出的防衛韌性、國家韌性精神。只有最好的全民防衛體系，才能追求最終的和平，且使台灣能在全世界扮演更積極的角色，「我們共同承諾，保衛台灣安全。」

林靜儀說，大家有責任，要從中央到地方、政府到民間，全力提升國家安全韌性。

主辦單位統計，今天有6個駐台外國機關出席，包括新加坡、波蘭、捷克、日本、英國、美國；跨國智庫單位國際共和研究所、西敏寺民主基金會等，也派員出席。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑指出，新加坡1984年成立全民防衛動員署，面對非傳統軍事威脅，有5大防衛任務，包括軍事、民防、心理、經濟、社會；今年因應假訊息及網路攻擊，增加數位防禦。

波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）說，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間展現了強大的韌性，是全球模範，相信台灣面對未來其他挑戰，也能展現出韌性。

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日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃全程以台語致詞，肯定台灣防衛國家的決心，並引用前首相安倍晉三「台灣有事、日本有事」的精神，期待未來可以互相學習及交流。

捷克駐台經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）呼籲，應建立和強化民主韌性，他分享俄國侵略烏克蘭時捷克的經驗，指出捷克在民間募款及收容難民方面，乃重要的民主實踐。（編輯：翟思嘉）1111011