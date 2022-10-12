綠指新北市府成侯友宜競總 藍委駁張飛打岳飛

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（中央社記者王揚宇、王承中台北12日電）民進黨立法院黨團今天表示，新北市政府官網很多局處的新聞稿，都在攻擊民進黨新北市長參選人林佳龍，新北市長侯友宜根本把市府當做競選總部，呼籲侯友宜出面道歉、不要壓迫公務員幫忙競選。

對此，國民黨立法院黨團書記長李德維則在黨團記者會中表示，這真的是張飛打岳飛。林佳龍對新北市市政有任何質疑，相關局處就應回應說明清楚，綠營把新北市捷運局的澄清，指為是侯友宜競選辦公室，真是滑天下之大稽。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀、立委賴品妤及民進黨新北市議員何博文、李坤城今天在立法院召開「行政中立蕩然無存，新北市府成侯競總」記者會，質疑尋求連任的侯友宜公器私用，把新北市政府當作競選總部。

林靜儀說，行政單位可以捍衛自己的政策，這無可厚非，但有民眾發現，新北市政府的新聞發布或局處相關回應等，內容幾乎都是針對競選對手，用語也非常粗鄙，比側翼小編還要過分。

林靜儀指出，這些新聞稿中具名的文章、發言，是以市府相關局處首長或公務員來做回應，拜託侯友宜不要為難市府官員，因為事務官是新北市民的公僕，不是侯友宜的競總小編。

何博文舉新北市政府的市政新聞跟機關新聞內容，例如新聞標題寫到林佳龍的溪北捷運主張不切實際、亂開芭樂票；林佳龍活在平行時空、林佳龍台中都更成績慘不忍睹，也說林佳龍是裝睡的人叫不醒等。

何博文說，侯友宜強調自己是事務官出身，所以重視行政中立，但他根本說一套做一套、言行不一，而且過去還用公家資源養很多發言人，選舉一到就變成侯家軍，可以這樣嗎？

何博文指出，這些新聞稿的種種字眼，已超越行政中立機關該有的分寸，侯友宜濫用資源、逼著公務員當競選打手，呼籲侯友宜要給全民一個道歉。

李坤城說，大部分的新北市公務員是奉公守法的，他合理懷疑，這些新聞稿是侯友宜的競選辦公室寫好後，拿給市府相關局處發稿；這些新聞稿的標題，對林佳龍都是惡意抹黑、謾罵，呼籲侯友宜及新北市政府幾個局處，要知所收斂。

林坤城指出，呼籲侯友宜不要躲在局處首長跟競選辦公室後面，應該要勇於出面接受辯論的挑戰。

賴品妤說，行政單位要維持行政中立，但侯市府卻反其道而行，用各種激烈措辭的新聞稿，對林佳龍進行選舉攻擊；然而，現在新北治安出現很多問題，侯友宜真的要好好反省道歉，修正各局處的誇張行為。

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對於民進黨團質疑，李德維指出，其實林佳龍才是被認證最不行政中立的人，因為林佳龍過去擔任台中市選委會主委期間還站台輔選遭裁罰，這才是法院認證的行政不中立。請民進黨在指責別人前，先想想自己做過什麼事，否則只是貽笑大方。

國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨行政不中立才是族繁不及備載，國民黨團要給予最嚴厲的譴責，也會成立相關小組，全力監視民進黨政府行政不中立的情事，情節重大將提告，並前往監察院告發。（編輯：蘇志宗）1111012