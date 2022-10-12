林佳龍：新北市府澄清新聞稿用字比競總尖酸刻薄

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民進黨新北市長參選人林佳龍（左3）12日在新莊接受媒體聯訪，對於網友彙整新北市政府局處澄清新聞稿表示，他看到時也嚇一跳，稿子內容比競總用的文字更尖酸刻薄，違反行政中立。中央社記者王鴻國攝 111年10月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天對網友彙整新北市政府局處澄清新聞稿表示，超誇張，他看到嚇一跳，內容比候選人競選總部用的文字更尖酸刻薄，明顯行政不中立。

林佳龍今天一早到新莊宏泰市場掃街拜票，獲許多攤商及民眾歡迎，他接受媒體訪問時，媒體詢及對網紅「四叉貓」彙整貼出新北市政府澄清林佳龍政見的一連串新聞稿，並說「請問這樣的市政新聞，難道沒有政府機關行政不中立，藉機攻擊其他市長候選人的疑慮嗎？」

林佳龍表示，這超誇張的，市府已轉為競選模式，對他每日一罵，看起來就像競總網頁。

他表示，大家可以就政策來討論或辯論，但這已是公器私用作選戰攻擊，他看到時也嚇一跳，稿子內容比候選人競總用的文字更尖酸刻薄，違反行政中立。

此外，媒體也詢及對國民黨新北市長參選人侯友宜選舉辦公室統整林佳龍政見，批評一年要多花新台幣300多億元預算，錢從哪裡來？只會開出一張張的「芭樂票」的意見。

林佳龍表示，新北市升格後，預算加倍到1800億多元，但建設和福利都沒有加倍，若錢用在人民支持的政策上，不要辦很多涉及綁樁或包裝的活動，預算是可以支持的。

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他表示，這是資源分配的競爭，例如市府將歡樂耶誕城活動提前到選前舉辦，預算還加倍，他只是要導正這種升格沒有升級的情形，人民的納稅錢應用在社會福利上。

他表示，中央正推動淨零轉型，他主張的綠色交通預算就可向中央申請補助，但新北市不願意申請，導致人均擁有汽機車六都中最多，交通事故及死亡率也高， 若鼓勵搭乘綠色交通，不僅可以節能減碳，還能降低事故及傷亡。（編輯：李錫璋）1111012

民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）12日上午到新莊宏泰市場掃街拜票，向攤商握手致意，爭取支持。中央社記者王鴻國攝 111年10月12日