林佳龍指局處稿尖酸刻薄 侯友宜：基於職責說明

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新北市長侯友宜（前右2）12日受訪時，對民進黨新北市長參選人林佳龍指市府行政不中立一事表示，這4年來，新北市府跟市民推動市政，有目共睹，對不實扭曲誤解，各局處基於職責理當說明清楚。中央社記者王鴻國攝 111年10月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天對網路彙整新北市政府局處澄清新聞稿表示，文字尖酸刻薄，行政不中立；市長侯友宜表示，對不實扭曲誤解，各局處基於職責理當說明清楚。

林佳龍今天接受媒體聯訪時，對網路彙整新北市政府局處澄清新聞稿表示，超誇張，他看到嚇一跳，內容比候選人競選總部用的文字更尖酸刻薄，行政不中立。

侯友宜在出席蘆洲湧蓮寺觀音佛祖出家紀念日法會參拜祈福時接受媒體聯訪，對於林佳龍指新北市政府行政不中立問題表示，這4年來，新北市府跟市民推動市政，有目共睹，對不實的扭曲誤解，各局處基於職責理當說明清楚。

侯友宜也對於市府預算編列問題表示，每一項市政建設、市政活動，都是按照府會溝通協調及預算編列審查時程推動，希望為創造新北市更高光榮感，全力以赴。

侯友宜也針對林佳龍批評歡樂耶誕城活動提早到選前辦，預算也是過去2倍的質疑表示，新北耶誕城活動每年都是在11月中上旬舉辦，除了去年因為受到疫情影響延到12月外，都是按照往年時間及相關預算編列來落實執行，希望帶給民眾一個幸福溫馨的歲月。

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至於林佳龍表示，新北市升格後預算加倍到新台幣1800億多元，但建設和福利都沒有加倍的批評，國民黨新北市長參選人侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，台北縣升格前，包含29鄉鎮市在內的歲出預算約1400億，升格後才緩慢增加。

吳亮賢表示，直到今年，新北市歲出預算僅比升格前多約400億元，何來預算加倍，林佳龍是數學不好，還是刻意扭曲事實掩蓋大撒幣的政見。（編輯：方沛清）1111012