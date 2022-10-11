遭批政見撒幣 林佳龍競辦：新北砸錢宣傳不手軟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北11日電）國民黨新北市長參選人侯友宜選舉辦公室批評對手林佳龍政見大撒幣，1年要多花300多億元，無視財政負擔。民進黨新北市長參選人林佳龍陣營回應，侯市府砸錢宣傳活動不手軟。

侯友宜選舉辦公室今天舉行記者會，國民黨新北市議員參選人呂家愷指出，林佳龍提出許多政見，不但把抄襲當原創，甚至完全沒考量新北市財政，只顧大撒幣、欺騙市民。

呂家愷舉例，林佳龍提出每月發放500點綠色交通點數，此案年預算近新台幣240億元，再加上10萬元青年成家基金等政見，累計1年達300多億元，錢從哪裡來？

國民黨立委洪孟楷在會中表示，根據財政部國庫署資料統計，公元2022年各縣市統籌分配款，六都以台北市人均1萬8890元最多，新北市9176元是六都最少。民進黨過去全黨為前新竹市長林智堅一人找工作，當初提議竹竹併要修地制法，但真正問題仍在財劃法。

洪孟楷指出，他將提案修正財劃法，給予地方更多統籌分配稅款進行建設，林佳龍身為民進黨正國會有聲量的政治人物，林佳龍競選團隊中有新北3/4席次的立委，希望共同推動財劃法的修法。

對此，林佳龍競選辦公室發言人李坤城回應表示，感謝侯陣營幫忙整理出林佳龍希望推動、而侯友宜不願意推動的政策，但包括興建溪北捷運、女性凍卵、增加2至3歲幼幼班等政策，侯陣營並沒有列舉，歡迎跟進。

針對綠色交通，李坤城指出，這是全世界淨零排放的重要路徑，這也是侯陣營花大錢舉辦論壇的宣傳之一，但侯友宜只願意砸錢宣傳，卻連功課都不做？推動綠色點數，經費來源包括中央補助的預算，侯市府不推動綠色運輸，也難怪公共運輸成長停滯。

李坤城表示，侯市府在宣傳活動上砸錢毫不手軟，「新北歡樂耶誕城」將是選舉上特殊「大造勢」，今年預算將近7000萬元，創下相關活動花費經費最多的一次，是前任新北市長朱立倫的預算2倍。

李坤城指出，耶誕城固然帶來商機與人潮，但連帶導致周邊交通惡劣，毫無配套可言，更引起周邊住戶民眾抱怨四起。（編輯：戴光育）1111011