林佳龍競辦指溪北捷運優於輕軌 侯友宜：交給專業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北8日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天說，如果要服務三重與板橋等地200萬人口，一定要蓋中運量溪北捷運，而非五泰板輕軌。新北市長侯友宜說，要符合市民需求，一切交給專業。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城及政策中心執行長王義川今天召開「市中心蓋輕軌？侯友宜你在搞什麼鬼？」記者會。

李坤城表示，捷運和輕軌完全不同，當林佳龍提出縱貫新北市中心的「溪北捷運」政策，侯友宜都跳針回應「已經在做了」。但其實新北目前在評估的「五泰輕軌」與還沒完成可行性研究的「泰板輕軌」，跟林佳龍提的「溪北捷運」是完全不同系統。

王義川說，捷運是採高架或地下化，用於通學、通勤，移動速度快，班次多；輕軌則會和平面車流相交，通常用於觀光，尾端接駁，如果在市區蓋輕軌，「大家可以想像未來的災難是什麼」。溪北捷運不僅服務路線長，站點多，每小時服務人次更多，可有效串連新北板橋、新莊與三重3都心。

王義川表示，捷運長期以進入台北市為主要目的，但三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋與土城等地有200萬人口，這裡需要自己的捷運。

王義川也對侯友宜提出3項問題，包括新北可以蓋捷運，為什麼要蓋輕軌？溪北捷運路線經過地區共200萬人口，難道不值得蓋一條捷運嗎？可行性評估是由市府所做送給交通部，為什麼要堅持蓋輕軌，就是不申請捷運？王義川說，雖然捷運的運費比輕軌多，但效益比輕軌更好，如果要服務200萬人口，一定要蓋捷運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李坤城指出，新北市捷運局對「溪北捷運」以「不可行、會虧損」為由回擊，但對於淡海輕軌營運已虧損新台幣6億多元、環狀線捷運至今虧損近10億元，侯友宜與局處首長在新北市議會接受質詢時卻說「大眾捷運系統不是以營利為目的」、「就算是虧損也是要做」。既然大眾運輸非常重要，為什麼侯友宜與新北市政府要反對溪北捷運。

侯友宜上午出席「汐止、金山、萬里聯合競總成立大會」前接受媒體聯訪表示，不管是輕運量或中運量捷運，一定要符合市民需求，也要經專家學者評估，新北市捷運都經過交通部專家評估及國發會的審查，目前都報在行政院等核定，「一切交給專業，也同時兼顧市民的需求」。（編輯：李錫璋）1111008