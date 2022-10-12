藍質疑政府獨厚特定媒體 綠：無不可告人之處

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（中央社記者王承中、王揚宇台北12日電）國民黨團質疑政府機關編列宣導費用並發包給特定媒體，用人民的錢洗人民的腦。民進黨團幹事長羅致政今天表示，政府文宣費用定期要向立法院提出報告，也都有按照規定發包，沒有任何不可告人之處。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、立委費鴻泰、林奕華等人，今天在立法院召開記者會，質疑民進黨政府編列政策宣導費用，並發包給三立、民視等特定媒體，等於是用人民的錢洗人民的腦。

曾銘宗表示，農委會今年1到8月，發包給三立、民視新台幣5000多萬元，已占整年度政策宣導費用1.2億元的47%，這才只有到8月份，等於農委會把全年度一半的政策宣導費用都發包給三立、民視。

曾銘宗指出，農委會特別照顧三立、民視，高度懷疑蔡政府用人民的納稅錢洗人民的腦，甚至拿來攻擊在野黨，國民黨團要給予最嚴厲的譴責。國民黨團會繼續查核，若有不法，不排除將移送法辦。

費鴻泰則表示，去年三立、民視及自由時報從中央機關獲得78個標案，總計新台幣5億5109萬9639元，其中民視3億2566萬348元，三立2億2075萬7450元，自由時報468萬1841元。而今年至今，三立、民視及自由時報，已從中央機關獲得58個標案，總計6億485萬7252元。

另外，曾銘宗指出，根據明年度的中央政府總預算，公務預算共編列新台幣11.8億元的政策宣導費費用，而營業與非營業基金則編列10億元，共21.8億元。以公務預算來看，第一名是農委會1億6900萬元，第二名教育部1億2130萬元，第三名外交部1億758萬元。國民黨團也將嚴格審查，希望錢用在刀口上。

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民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問時表示，有關政府文宣的費用，立法院有相關決議，即定期要向立法院提出報告，這都有在做，所以經費花的合不合理，當然可以公開透明檢視，沒有任何不可告人之處。

羅致政表示，各廠商來標案，如何標、標的價錢如何等，尊重相關採購規定；政府部門都是按照相關採購規定來做發包及採購作業，這時候要對這個結果指指點點，反而是干預政府採購的過程。（編輯：黃國倫）1111012