獲雲林同鄉會支持 沈慧虹：持續推動新竹市進步

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天成立雲林同鄉會後援會，她致詞表示，7年多來受到來自雲林同鄉的照顧，未來會讓新竹市的重大建設繼續推動，不走回頭路。

沈慧虹雲林同鄉會後援會長蕭素女致詞表示，她是雲林女兒，相挺同樣來自雲林的沈慧虹，稱讚沈慧虹是當了32年的優秀、認真公務員，擁有新竹市交通處長、副市長的經驗，最了解新竹發展，希望雲林人團結支持。

沈慧虹致詞表示，7年多來受到雲林同鄉會很多照顧，她也是從小跟著母親到田裡工作，和所有雲林人一樣，出外認真打拚，拚尊嚴、生活與發展，讓在故鄉的長輩不用擔心，也為下一代拚出更好的生活。

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沈慧虹表示，相信她在新竹市7年多的努力，有讓雲林鄉親感到光榮，未來會努力將新竹市基礎打穩，持續推動新竹進步，絕對不能走回頭路。

出席後援會成立大會的民進黨立法院黨團總召柯建銘致詞說，沈慧虹秉持雲林人的精神，專業、認真、肯吃苦、會打拚，強調選舉是價值的選擇，未來新竹市還有輕軌、五楊高架向南延伸、總圖書館、台大醫院湳雅院區等重大建設，需要中央、地方攜手合作，必須交給有城市治理經驗、最熟悉新竹市的沈慧虹。（編輯：李錫璋）1111012