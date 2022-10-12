前鎮廟口開講 柯志恩：提高教育經費培養競爭力

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（後持麥克風者）12日晚間在盛興公園舉辦「廟口金能講！」前鎮場，她說，教育跟文化是城市偉大的根源，高雄孩子要有國際競爭力，教育很重要，「我不會舉債蓋房子，我會舉債為孩子」。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在前鎮區廟口開講時說，教育和文化是城市偉大根源，她不會舉債蓋房子，但會舉債為孩子，提高教育經費4成，讓窮人家孩子也能靠教育翻轉。

柯志恩今天晚間到前鎮區盛興公園舉行廟口開講活動，前台北市議員羅智強也來助講。柯志恩致詞說，副總統賴清德今天晚上去爭取連任的高雄市長陳其邁的場子助選，但她有「戰神」羅智強，加上鄉親力挺，一定拚到底，「沒在怕的」。

柯志恩說，南高雄人口流失嚴重，應該要有大建設，如高鐵南延能從高雄小港到屏東潮州，就能為南高帶來人潮，雖路線經費高，但最具前瞻性和發展潛力。

柯志恩並指，教育跟文化是城市偉大的根源，高雄孩子要有國際競爭力，教育很重要，「我不會舉債蓋房子，我會舉債為孩子」，市長可以分配預算，她若當選，將提高教育經費4成，要讓窮人家孩子知道，只要努力就有機會翻轉。

柯志恩說，高雄市民逐漸認識她，但要翻轉仍有段距離，不過只要有民眾相挺，她就會繼續拚，也希望大家當她的分身，幫她一起再創奇蹟。

柯志恩還說，若當選一定會感謝歷任市長，「絕對不會刻薄說有人落跑，只要在這片土地奉獻過，都要感謝，這才是真正的溫暖」。

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羅智強表示，柯志恩靠堅持和信念，一步一腳印耕耘高雄，如今聲勢節節升高，令人振奮，也讓對手開始緊張，有如「逆轉勝女俠」，柯志恩旋風已起，網路聲量已超過對手，被關注討論、能見度增加，就是反轉的開始。

羅智強還提到，要發起「1126挺善良」活動，他會點名柯志恩及國民黨桃園市長參選人張善政等人一起參與，希望11月26日投票日，一起下架民進黨。（編輯：郭諭儒）1111012