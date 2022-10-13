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「特定個人」訪台引台海緊張？外交部：應譴責侵略者

2022/10/13 17:28
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（中央社記者黃雅詩台北13日電） 針對歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前表示，台海緊張情勢升高是因為「特定個人」訪台，外交部今天指出，侵略者才應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士。

波瑞爾10日在歐盟全球使節會議開幕致詞時表示，台海緊張情勢升高，是因為特定個人訪台而引發（triggered by an individual travel of a personality），導致台海面臨諸多軍演。波瑞爾此言被認為意指美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初的訪台行程，中共之後以此為藉口，在台海周邊舉行多日軍演。

外交部發布新聞稿指出，外交部注意到波瑞爾（Josep Borrell）對於台海情勢的相關評論，外交部重申，中國長年對台灣進行文攻武嚇，近期又以民主國家間正常訪問等常態性活動為藉口，在台灣周遭海空域發動軍事挑釁及實彈演習，惡意破壞台海現狀及印太區域穩定，嚴重干擾全球重要航線與商業活動。

外交部表示，國際社會對中國挑釁行徑已多方譴責，民主國家並以實際行動堅定支持台灣與他國正常往來。

外交部強調，中國單方面製造危機，再次印證北京當局才是破壞台海現狀與國際秩序的一方；侵略者才應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士。

外交部表示，已多次發表聲明表達嚴正譴責，並呼籲包括歐盟在內的理念相近夥伴，持續聲援民主台灣，共同遏止威權主義的擴張野心。（編輯：翟思嘉）1111013

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