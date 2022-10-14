三重員警誤毆民眾 立委赴監院促調查彈劾

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新北市警察局三重分局日前發生誤抓案，導致黃姓男子受傷。立委邱顯智（左）、黃男14日至監察院向監委陳景峻（右）陳述此案，並出示影音證據。中央社記者游凱翔攝 111年10月14日

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（中央社記者游凱翔台北14日電）新北市警察局三重分局日前發生誤抓案，導致黃姓男子受傷。立委邱顯智、王婉諭今天與黃男至監察院向監委陳景峻陳述此案，並出示影音證據，盼監院徹底調查，並彈劾2名失職員警、移送懲戒法院。

新北市三重警分局永福派出所員警日前誤認黃姓男子是通緝犯並毆傷對方，黃男與員警互告傷害，2名員警遭函送新北地檢署偵辦疏失部分，且從重各記過1次、調職處分；新北市警察局長黃宗仁事後為此道歉，警政署長黃明昭昨天在立法院內政委員會答詢時也允諾，盡可能在2週內完成調查報告。

時代力量立委邱顯智、王婉諭上午陪同黃姓男子至監察院向監委陳景峻陳述此案。

邱顯智受訪指出，員警案發當時完全沒穿制服、也未出示證件，黃男遭上銬後甚至持續被員警毆打頭部等。黃男提供錄音證據顯示，警員在派出所承認執勤未穿制服也沒有出示證件；影片證據則為黃男遭上銬壓制在地，2名制服員警在旁觀看。

邱顯智批評，員警情緒管理顯見已不適任，監院應徹底調查，並彈劾2名員警、移送懲戒法院。

王婉諭則提到，警察過當執法的事件並非首次，員警教育仍有待改進，如果警察沒有善盡職責還傷害人民，受傷的不僅是民眾，還有人民對警察的信任。（編輯：翟思嘉）1111014