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推動安坑輕軌說遭批 林佳龍競辦：選民自有公斷

2022/10/14 16:54
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（中央社記者高華謙新北14日電）國民黨新北市長參選人侯友宜選辦今天指出，對手林佳龍自稱推動安坑輕軌，這是割稻尾。林佳龍競辦表示，林佳龍擔任交通部長時關注安坑輕軌車體國造，選民自有公斷。

民進黨新北市長參選人林佳龍新店區競選總部昨晚成立，林佳龍致詞時提到，「年底，佳龍推動的安坑輕軌就要通車了」。

對此，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今天上午表示，安坑輕軌綜合規劃報告與動工時，林佳龍根本還在擔任台中市長，難道擔任台中市長可以推動新北安坑輕軌？

王敏旭說，安坑線可行性研究於公元2013年獲行政院核定，安坑輕軌主體工程於2016年4月開工，預計今年底完工；林佳龍在2014年至2018年擔任台中市長，新北推動安坑輕軌與時任台中市長林佳龍有什麼關聯。

王敏旭指出，林佳龍搶建設功勞已不是首次，過去林佳龍還曾說過參與「雪隧打通」，但根據資料顯示，雪隧於1991年7月坪林隧道導坑南口開挖，2006年6月通車；林佳龍1991年正要前往美國耶魯大學攻讀學位。

王敏旭說，雪隧歷經15年時間才完工，林佳龍在完工前2年恰巧擔任行政院新聞局長與發言人，未參與最艱辛的規劃、核定及開山過程，還敢大言不慚地說有參與，真的是「割稻尾」祖師爺。

針對侯友宜選辦的質疑，林佳龍競選辦公室發言人李坤城下午回應，林佳龍過去擔任交通部長任內關注國車國造、軌道建設國產化等政策，也曾視察安坑輕軌車體組裝。

李坤城指出，林佳龍昨晚在新店區競總成立大會的發言脈絡，更扣緊在交通部長任內參與行政院規劃新店安坑輕軌「生態人權廊道」，串連威權時代不義遺址，作為民主觀光地景。

李坤城表示，說到割稻尾，侯友宜曾與林佳龍一同會勘爭取的林口交流道建設，一碰到林佳龍參選新北市長，就從「感謝林佳龍花費心力共同解決難題」轉彎成「跟林佳龍有什麼關係」，過河拆橋、翻臉比翻書還快，究竟誰才是在「割稻尾」，選民自有公斷。

李坤城指出，林口交流道、前瞻預算補助停車場與許多新北的重要建設，如果沒有林佳龍，到現在都還沒有下落。（編輯：戴光育）1111014

李坤城
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