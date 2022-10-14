亞太國會議員聯合會年會 支持台灣參與國際組織

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由吉里巴斯國會主辦的「亞太國會議員聯合會（APPU）第85屆理事會暨第51屆年會」視訊會議13、14日舉行。圖左至右分別為時代力量立委王婉諭、外交部長吳釗燮、民進黨立委林靜儀、台灣民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委陳以信。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 111年10月14日

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（中央社記者范正祥台北14日電）亞太國會議員聯合會（APPU）第51屆大會今天通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，並列入公報中。

由吉里巴斯國會主辦的APPU第85屆理事會暨第51屆年會昨天登場，因受疫情持續影響，比照上屆以視訊會議方式召開。這次大會主題「透過安全、和平及繁榮建構永續社會」，與會國家包含中華民國（台灣）、日本、庫克群島、吉里巴斯共和國、諾魯共和國、菲律賓、泰國、馬紹爾群島等8國國會議員代表團出席。

台灣方的視訊會議現場在外交部，今天進行第2天大會視訊會議。立法院發布新聞稿表示，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天代表出席時，籲請各國支持台灣參與WHO等國際組織，並列入公報中，獲得大會全體通過。

本屆APPU理事會及年會，台灣代表團由立法院長游錫堃擔任團長，團員有邱臣遠及民進黨立委林靜儀、國民黨立委陳以信、時代力量立委王婉諭。

林靜儀昨天在會中說，感謝日本中央秘書處及吉里巴斯對於本屆會議籌辦的用心，台灣代表團不分黨派共同出席與會，展現台灣捍衛印太地區和平穩定的決心。

立法院今天新聞稿指出，昨天會議中，陳以信說，台灣除了透過全球合作暨訓練架構（GCTF）、原住民族經濟貿易合作協議 （IPETCA）、南島民族論壇等平台外，也積極投入國際援助及協同非政府組織推動全球夥伴關係等方式拓展國際空間。

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今天大會決定由日本國會接辦下屆大會。日本參議員山本順三（Yamamoto Junzo）說，盼明年疫情趨緩後，大會能以實體會議方式舉辦，深化各國會議員之間聯繫。

APPU於1965年成立，設「中央秘書處」於日本東京，中華民國（台灣）是5個創始會員國之一。APPU會員國隨後逐步增加，每年輪流在各會員國舉辦年會及理事會。APPU的會議決議事項屬建議性質，對各國政府無拘束力。（編輯：翟思嘉）1111014