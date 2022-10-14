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陳椒華：論文抄襲風波讓選舉失焦 各黨都該反省

2022/10/14 17:38
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（中央社記者王揚宇台北14日電）時代力量主席、立委陳椒華今天召開記者會指出，對於今年地方選舉，看到其他政黨的參選人接連爆出論文抄襲風波，不只傷害學術自由，也讓選舉完全失焦，各政黨都該深刻反省，不要再讓人民失望。

陳椒華今天與時代力量台北市議員參選人林泓泰在立法院召開記者會，作上述表示。

陳椒華說，看到國民黨、民進黨與台灣民眾黨的參選人，接連爆出論文抄襲風波，而新聞媒體、政黨與政府機關，每天的負面攻防成為選舉主軸，使得公共政策辯論消失，優秀的參選人也不被看見，民主選舉的公共理性也幾乎消失。

陳椒華認為，這種不健康的選舉，直接反映在選民對選舉的失望，不表態人數直線上升，對負面選舉的厭惡感也直線上升。

陳椒華呼籲，請各黨共同修法，杜絕學位與權力交易，例如教育部應檢討現有機制的不足之處，包括修正專科以上學校學術倫理案件處理原則等相關法規，針對指導教授及口試委員確立課責類型、限制指導上限、建立吹哨人免責制度等。

陳椒華說，經歷這一次的論文抄襲風波，各政黨都該深刻反省，不要再讓人民失望。嚴格把關、政策辯論，在接下來的選舉中，還給人民一場健康的選舉，重拾對民主選舉的信心。（編輯：翟思嘉）1111014

陳椒華
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