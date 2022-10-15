吳釗燮對捷克智庫視訊演說 籲民主陣營團結抗中

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（中央社記者游凱翔台北15日電）外交部今天表示，部長吳釗燮昨天以視訊方式，對捷克智庫「解析中國」發表演說。吳釗燮指出，中國野心不僅止於台灣，在此嚴峻時刻，民主國家必須團結一致挺身而出，彼此捍衛，才能遏止威權主義擴張。

外交部上午發布新聞稿指出，吳釗燮昨天下午應邀以視訊方式，參與捷克參議院與智庫「解析中國」（SINOPSIS）合辦的「歐洲大西洋與印太區域之連結：烏克蘭、台灣及全球地緣政治之重塑」研討會。吳釗燮在會中發表演說，並與捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）、烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科（Olksandor Merezhko）等人與談。

吳釗燮感謝捷克不畏壓力再度邀請與會，並對烏克蘭人民奮勇抗敵捍衛主權表達敬意；他強調，台灣同處對抗威權勢力的最前緣，深受烏國啟發及鼓舞，並將秉持先前協助烏國人民的精神，與其他民主盟友共同協助烏克蘭重建。

吳釗燮指出，全球民主社會正面臨威權主義的威脅及挑戰，除俄國入侵烏克蘭外，中國扭曲聯大2758號決議內涵，做為不當擴大解釋台灣為中國一省的基礎；中國今年8月更藉故在台海周遭海空域進行大規模軍演及挑釁行動，持續以假訊息攻擊及經濟脅迫台灣，並不斷侵入台灣防空識別區（ADIZ）及跨越台海中線，破壞台海現狀，並為其全面侵台預作演練。

吳釗燮強調，中國野心不僅止於台灣，中國在東海、南海、太平洋、印度洋等區域明目張膽進行擴張，對印太地區的安全造成嚴峻威脅。此外，由於中國殘暴鎮壓香港民主運動、俄羅斯於2014年併吞克里米亞，國際社會未加以制裁，以致助長威權政體擴張與侵略的氣焰，國際民主陣營絕不能再重蹈覆徹。

吳釗燮在演說結束前，引述德國知名神學家馬丁．尼莫拉（Martin Niemöller）反納粹「起初他們」懺悔文，強調在此嚴峻時刻，民主國家必須團結一致挺身而出，彼此捍衛，才能遏止威權主義的擴張。

梅列日科指出，今年2月24日是烏克蘭痛心的日子，中國倒向與俄羅斯合流結盟，台灣卻及時伸出援手，誰是烏克蘭的真朋友顯而易見。梅列日科也呼籲，國際民主夥伴須團結一起，在軍事、法理、政治、道德及經濟各方面做好準備，嚇阻中國進犯台灣。

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吳釗燮回應提問時說，中國在美國眾議院議長裴洛西訪台後發動軍演，充分暴露中國不願見到國際社會對台灣的支持，造成其未來侵略台灣時的阻礙；他也感謝捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）在2020年不畏中國打壓率團訪台，強調國際民主夥伴持續來台灣訪問、展現支持與團結，就是嚇阻中國的最佳方式。

吳釗燮並歡迎在座的費雪、梅列日科及所有理念相近夥伴繼續來台灣訪問。梅列日科也籲請全球有良知的政治人物都應該造訪基輔及台北兩地；獲全場來賓一致鼓掌認同。（編輯：郭無患）1111015