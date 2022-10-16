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台北山區超大豪雨 柯文哲南投輔選：有掌握狀況

2022/10/16 11:08（10/16 11:21 更新）
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台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左2）16日上午陪同民眾黨南投縣議員參選人簡千翔（右），前往南投市育樂路菜市場掃街拜票。中央社記者蕭博陽南投攝 111年10月16日
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左2）16日上午陪同民眾黨南投縣議員參選人簡千翔（右），前往南投市育樂路菜市場掃街拜票。中央社記者蕭博陽南投攝 111年10月16日
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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）氣象局發布台北市山區今天有超大豪雨，陽金公路甚至有土石崩落，對此，今天上午在南投縣輔選的台北市長柯文哲說，一早已對副市長彭振聲、台北市消防局下令，都有掌握狀況。

交通部中央氣象局上午10時10分發布豪雨特報指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲上午陪同民眾黨南投縣議員參選人簡千翔，前往南投市育樂路菜市場掃街拜票，許多攤商看見柯文哲紛紛上前合照，柯文哲也熱情握手回應，接著眾人再前往當地的太和宮參拜，並冒著雨勢進行車隊掃街，接著到中興新村市場拜票。

受颱風尼莎外圍環流影響，台北市陽金公路和中興路口今天凌晨土石崩落，媒體詢問柯文哲南下如何處理台北市災情？柯文哲表示，台北市副市長彭振聲坐鎮台北，且透過通訊軟體，他一早已對彭振聲、台北市消防局下令，他知道有豪雨特報，他們都有即時掌握狀況。

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時任民眾黨立法委員蔡壁如碩士論文違反學術倫理遭撤銷學位，因此於14日辭去立委職務，媒體詢問外傳是柯文哲要求蔡壁如請辭立委，對此，柯文哲說，蔡壁如自主性很高，也滿負責任，雖然他一直覺得整件事不符合常規，但蔡壁如覺得現階段不要干擾民眾黨選情及發展，且為樹立典範，所以蔡壁如負責任承擔一切。

對於台北市長選舉狀況是否有棄保效應？柯文哲說，還是希望勿走向負面選舉，他發現選舉常出現「不喜歡誰，而投給對方」的狀況，雖然負面選舉仍是常態，也是一個問題，但他還是希望台灣能夠「正面選舉」，選出好的人，但這需要時間去進步、去思考。（編輯：黃世雅）1111016

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（右）16日上午陪同民眾黨南投縣議員參選人簡千翔（左）到南投市育樂路菜市場拜票，並冒雨進行車隊掃街，中央社記者蕭博陽南投攝 111年10月16日
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（右）16日上午陪同民眾黨南投縣議員參選人簡千翔（左）到南投市育樂路菜市場拜票，並冒雨進行車隊掃街，中央社記者蕭博陽南投攝 111年10月16日
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