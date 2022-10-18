游錫堃：台灣民主路非常艱辛 盼傳承堅忍意志

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立法院長游錫堃（圖）18日出席「國立宜蘭大學黃春明週講座」活動，以「從文化立縣談台灣民主路」為題演講，他說，爭取民主自由的百年過程非常艱辛，因先賢的堅持及努力才有現在的台灣，盼能繼續捍衛民主保衛台灣，傳承堅忍意志。（立法院提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月18日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）立法院長游錫堃今天以「從文化立縣談台灣民主路」為題演講，提到爭取民主自由的百年過程非常艱辛，因先賢的堅持及努力才有現在的台灣，盼能繼續捍衛民主保衛台灣，傳承堅忍意志。

游錫堃出席「國立宜蘭大學黃春明週講座」活動演講時說，感謝黃春明在他擔任宜蘭縣長期間接受聘請擔任縣政顧問，當時才解嚴不久，大家心中都還有一個警總，要打破中央政府禁說母語的政策是非常困難，遭受到來自當時中央政府與教育界甚至學生家長的重重阻礙，過程艱辛。

游錫堃說，根據文化部今年的「國家語言發展報告」中提到，目前台語、客語的傳承依舊有危險，他為此感到遺憾，但還是希望繼續喚起大眾對母語的重視。

游錫堃說，他在擔任宜蘭縣長時，推動文化立縣，內涵包括母語復建、鄉土教育、歌仔戲、傳統藝術傳承、宜蘭縣史館及重修縣史等都是開創性的施政，其中光是節慶產業化，任內光來宜蘭的遊客就成長近4倍，從78萬變成200多萬人次。

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游錫堃並細數第二次世界大戰後台灣人持續追求民主，卻接著發生二二八事件、白色恐怖、美麗島事件等，台灣人在戒嚴統治下奮力追求民主自由，如今中央已是3度政黨輪替，回首台灣百年民主可謂斑斑血淚。

游錫堃最後在現場吟唱他的詩作「回首台灣民主路」，並提到爭取民主自由的百年過程非常艱辛，但因為有先賢的堅持及努力才有現在的台灣，希望能繼續捍衛民主、保衛台灣，傳承堅忍的精神意志。（編輯：李錫璋）1111018