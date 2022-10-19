死囚連身條款釋憲 司法院盼明年上半年前公開判決

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（中央社記者王揚宇台北19日電）死囚黃春棋等人認為最高法院分案實施要點中的「連身條款」有違公平法院原則，聲請釋憲，憲法法庭定於24日舉行說明會，並在網路直播。司法院秘書長林輝煌說，希望明年上半年前能公開判決。

立法院司法及法制委員會今天審查刑事訴訟法部分條文修正草案、憲法訴訟法部分條文修正草案等案，司法院秘書長林輝煌、法務部次長蔡碧仲等人列席報告，並備質詢。

現行最高法院刑事分案實施要點規定，「原審更三審以上再行上訴之案件」及「重大刑事案件發回更審再行上訴案件」應由原承辦股辦理，即俗稱的「連身條款」。

國民黨立委曾銘宗質詢有關死囚連身條款釋憲案議題，24日的說明會是否為閉門討論；林輝煌回應，會以直播方式對外公開，至於一度傳出要閉門討論，林輝煌指出，可能當時沒做最後的決定、對外沒有清楚說明。

曾銘宗說，這個案件很重要，國民黨團要求一定要公開，且應開放記者旁聽。司法院憲法法庭書記廳長許辰舟指出，當天的場地比較狹小，記者可以透過直播觀看，但即使可以讓記者旁聽，最多只能容納一位記者。林輝煌說，司法院考慮用延伸法庭處理。

至於死囚聲請釋憲，死刑執行被卡住，林輝煌說，實務發現，死囚會一直用不同理由聲請釋憲，尤其是主張死刑本身就是違憲，不過釋字第476號解釋已宣告死刑合憲，因此大法官沒有急著處理。

有關何時要執行死刑，林輝煌說，這部分屬於法務部執掌，有相關運作規範；蔡碧仲則指出，只要符合運作規範，法務部就會執行。

林輝煌表示，實務上，死囚會用各種不同理由聲請釋憲，會盡量加快審理速度，關於這次「連身條款」的部分，希望在明年上半年前就能公開判決。

國民黨立委陳玉珍質詢，人民聲請裁判違憲的案件數變多，根據司法院統計，今年1月到9月聲請案件數為4261件，跟去年1月到9月相比，成長達267.33%，憲法法庭審理量能是否負荷得了，以及今年1月到9月的人民聲請案件中有98.9%遭不受理。

林輝煌指出，確實相當沉重，但會加快案件處理速度，因此這次提出修法版本，例如增訂審查庭得以一致決，就顯無理由的案件裁定不受理，減省憲法法庭無謂的耗費等。

至於不受理比例高，林輝煌表示，這在世界各國都一樣，因為憲法法庭不能當成是個案的第四審。（編輯：郭無患）1111019