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評價前瞻計畫執行 龔明鑫：平衡城市與偏鄉

2022/10/19 17:52
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（中央社記者范正祥台北19日電）民進黨立委蘇巧慧今天質詢國發會主委龔明鑫，問及對於前瞻基礎建設計畫幾年來的執行有何評價，龔明鑫說，除了是未來國家發展重要轉型基礎建設，更重要是城市與偏鄉之間的平衡。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」。

蘇巧慧質詢前瞻基礎建設計畫「特別預算」與一般公務預算有何差別，龔明鑫指出，在比較窮困的縣市，如果用平常的公務預算，是沒有辦法支援到這邊。

龔明鑫舉例，極端氣候下，缺水因為有了前瞻預算，南、北水管連通，避免區域性的缺水現象；另有一些學校教室傾倒，也都是因為有前瞻預算而能趕快維修。

蘇巧慧說，幾年前當大家在討論「前瞻」是什麼、代表什麼意思時，她一直堅持「翻轉城鄉就是前瞻」，應該做的就是基礎建設，這也在近幾年得到很大的驗證。

她還問龔明鑫，做為國家主要計畫的負責人，前瞻第4期特別預算之後，是否還有繼續進行的必要。龔明鑫答覆，會編第5期，立法院給的是編到第5期。

蘇巧慧說，國家基礎建設需要大量預算投入，她呼籲在前瞻計畫之後仍要重視翻轉城鄉，至於預算形式是用特別預算編列或一般預算，可以有討論空間。（編輯：張均懋）1111019

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