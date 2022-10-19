謝國樑陣營指強迫運將插旗挺蔡適應 車隊：誤會

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑陣營今天指出，對手蔡適應陣營強迫計程車司機在車體插旗表態支持，車隊還發出不插旗就不能排班訊息。車隊說，鼓勵性質，不會影響排班，不要誤會。

對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮指出，所有後援會的成立，都屬於自發性質，也都尊重個人與相關團體的自由意志，謝國樑陣營的指控，並不是事實，蔡適應競選總部從未壓迫或強迫任何人，初步了解應是個別車隊的溝通出現誤會，已請車隊向司機再次說明。

車隊表示，今天下午參與蔡適應成立計程車後援會的活動，有關日前通知大家插旗以表力挺一事，都是鼓勵性質，尊重個人意願與意志，並不會影響排班、報班及出差費等相關規定，請大家不要誤會也不用擔心。

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謝國樑競選辦公室發言人余治明下午透過新聞稿指出，有民眾具名向辦公室檢舉，內容提到「19號開始插旗，請各幹部督導，如不插旗者，請勿報班、排班」，舉報民眾批評「不插旗就不能排班、跑車，這是什麼道理」。

余治明表示，訊息中還出現「本會支援選舉造勢出公差，無論有無派出車輛參加，皆無出差費，以示公允，若有相關單位補貼油料金，一律充當贊助本會基金」，意味著司機不僅沒有津貼補助，還得被迫表態，出席蔡適應相關活動。（編輯：戴光育）1111019