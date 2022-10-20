民進黨中部4縣市參選人推平台 強調與中央合作

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（中央社記者蘇木春台中20日電）民進黨中台灣4縣市參選人今天齊聚台中市，共同宣示成立平台提出十項聯合政見，台中市長參選人蔡其昌表示，這是未來是要跟中央合作而不是對抗的平台，有信心一起翻轉中台灣。

蔡其昌與苗栗縣長參選人徐定楨、彰化縣長參選人黃秀芳及南投縣長參選人蔡培慧，今天一同齊聚在蔡其昌位於台中市南屯區的競選總部，共同召開聯合記者會。

4人會中提出中台灣4縣市10項聯合政見，包含捷運建設、國會遷建中部、農特產品行銷、區域防災體系及落實區域治理平台等，記者會並邀請逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華參與。

蔡培慧會中致詞時表示，南投對外交通機能的提升延宕已久，若當選縣長馬上會進入輕軌的評估，要讓全台的一日生活圈和南投連結，並建立夏季蔬果的運輸中心，透過交通建設的提升，讓未來的南投農業資源、食品生物科技可以成為新的品牌。

徐定禎強調，苗栗的當務之急是解決財政黑洞、告別黑金，透過強化中彰投苗4縣市的互動，可以大幅提升南苗栗的建設，透過強化交通、科技文化與觀光農業的發展，未來若竹科與中科延伸，可以讓中彰投苗更加互相連結。

黃秀芳指出，中彰投苗4縣市的居民，在消費、就學與就醫都是緊密不可分，過去有許多延宕的工程、停辦的活動，未來當選之後一定會積極推動，讓彰化擺脫流標與拖延的困境，相信中彰投苗的4個縣市長，一定會落實區域的合作。

蔡其昌說，他們要告訴大家，這個平台是共好共贏的平台，要一起解決問題，未來是要跟中央合作而不是對抗的平台，這4年來台中市長盧秀燕邀集7縣市成立平台，但只看到藍軍對抗中央的平台，注定4年來就是一事無成。

蔡其昌表示，面對未來包括極端氣候、環境污染、產業發展、交通需求的問題，更加需要4個縣市在平台上發揮多元核心，相互支援、相互連結的功能，只要中彰投苗一條心，中央地方一起拚，有信心絕對可以一起翻轉中台灣，拚出新未來。（編輯：卞金峰）1111020