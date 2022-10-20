林為洲提增加免費復康巴士次數 增喘息服務額度

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台灣由於少子化，逐漸邁入高齡化社會，國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（左）20日提出多項政見，在長照部分，要提高補助喘息服務額度及增加免費復康巴士搭乘次數，減輕家庭負擔，提升長照關注。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲提出多項競選政見，其中，在長照部分，要提高補助喘息服務額度及增加免費復康巴士搭乘次數，減輕家庭負擔，提升長照關注。

林為洲競選團隊今天發布新聞稿指出，台灣由於少子化，逐漸邁入高齡化社會，竹北市要把長照政策制定好，防範未然，這也是未來市長要面對的責任。

林為洲表示，竹北市公所穩定財政狀態，他將妥善運用資源，將部分預算用在長照政策，由市公所補助長照照顧服務的金額，讓主要照顧者獲得喘息時間與空間，減緩主要照顧者照顧壓力，維持生活品質。

他說，此外，在長照政策的核心部分，也要提高補助喘息服務額度及增加免費復康巴士搭乘次數，照顧家中有長者的家庭，減輕年輕世代負擔。（編輯：陳仁華）1111020