朱立倫與侯友宜新北跑場助選 籲鄉親催票入匭

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國民黨主席朱立倫（前左）22日現身為同黨籍新北市議員參選人游輝宂助選，受到民眾熱烈歡迎，朱立倫也親切與民眾握手致意。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今天分別為新北議員參選人助講，兩人都極力催票；朱立倫說，投票率相當重要，即使同額競選的里長也要努力幫市議員及爭取連任的侯友宜催票。

侯友宜今天在新北市馬不停蹄，連續趕場11處競選總部成立大會，行程幾乎不間斷；他分別到板橋參加市議員劉美芳競選總部成立大會，隨後至中和區市議員金瑞龍與市議員游輝宂的競選總部成立大會。

侯友宜除肯定劉美芳在問政上的專業能力外，也希望選民能支持她連任，繼續留在議會為民服務。侯友宜還與劉美芳等人合作完成「教育、婦幼、關懷、專業」的愛心拼圖，肯定其政治訴求。

侯友宜所到之處，除宣講市政政績外，也拜託鄉親今年持續幫他「催票、拉票、投票」，一起攜手推進新北市的正向改變。

在侯友宜離開游輝宂競選總部不久，中國國民黨主席朱立倫也從彰化縣北上趕到，受熱烈歡迎，並為游輝宂披掛競選肩帶，拉起手高喊「凍蒜」，呼籲鄉親支持讓所有的里長參選人能夠全壘打。

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朱立倫致詞時表示，游輝宂在他擔任新北市長任內就是很稱職的市議員，接著在侯友宜擔任市長任內，也一起攜手建設地方，希望群眾繼續支持讓游輝宂連任。

朱立倫強調，升格後，中和區的各種建設陸續完成，在市長侯友宜的帶領下繼續更好；也請里長、彰化鄉親等一起催票，即使同額競選的里長也要幫忙游輝宂及爭取連任的市長侯友宜拉票，「投票率相當重要，每一票都要催出來」。（編輯：李錫璋）1111022

國民黨主席朱立倫（前右）22日到新北，為同黨新北市議員參選人游輝宂（前左）助選，籲請鄉親朋友全力支持游輝宂連任，繼續為民服務。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月22日