陳時中：中共越趨強硬 市長參選人應清楚表態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）中國共產黨第20次全國代表大會昨天閉幕，民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，中共對台灣態度越趨強硬，要選市長的人對於抗共保台這個嚴肅的議題不容模糊以對，應清楚表態。

陳時中今天上午到龍泉市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，中共20大已經結束，對台灣的態度越來越強硬，面對這樣險峻的情勢，要選市長的人都應該要講清楚自己的立場。

陳時中指出，這個嚴肅的議題不容模糊以對，他有抗共保台的DNA，會在蔡總統領導之下，理性不挑釁、堅定不退卻。

此外，媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天與前高雄市長韓國瑜同台，是否代表「韓流再起」。陳時中回應，他希望有暖流來溫暖大家的心。

另一方面，民進黨台北市議員吳沛憶質疑，台北市政府為規避監督拆分預算，動用各局處公務預算及第二預備金共新台幣1億694萬元來辦理台北城市博覽會。

陳時中被問及此事時先轉頭問同黨市議員簡舒培及王閔生「需要用到這麼多錢嗎」，再向媒體回應，規避監督是一回事，跟市民說明清楚更重要。

陳時中指出，一個城市博覽會只辦理短短幾天，參展人次也不是很多，卻花了這麼多錢，不是說一定不行，但柯市府應說明清楚，這也是市府的責任。（編輯：張銘坤）1111023