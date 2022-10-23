支持翁章梁連任 蔡總統讚嘉義農工大縣正在實現

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）爭取連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁朴子競總今天成立，總統蔡英文輔選表示，翁章梁主政下企業投資已千億，農工大縣正在實現，黨員要團結讓「國嘉隊」成員都當選。

翁章梁與民進黨朴子市長參選人涂建軒聯合競選總部成立大會，今天在朴子市大同路舉辦，年底九合一選舉與翁章梁合組「國嘉隊」的鄉鎮市長與議員參選人齊聚，聲勢浩大，立委羅致政、蔡易餘、陳明文也到場加油。

蔡總統致詞表示，現在嘉義縣有3個重要進步，第1是產業大發展，已經從農業縣變成農工大縣；第2是農業更加發展更加升級；第3是越來越好遊玩，也有越來越多人來觀光。

蔡總統說，過去4年企業界對嘉義縣的投資已經超過新台幣1000億，很多企業非常看好嘉義縣的發展，這就是「農工大縣，正在實現」。

蔡總統還特別指出，嘉義縣將成為台灣無人機研發、製造、測試中心，無人機是未來很重要的產業，中央與嘉義縣合作，讓嘉義縣有一個完整的無人機產業聚落，不只是拚科技、拚經濟，也是在拚台灣的國防。

蔡總統說，外國的觀光客來台灣，現在都指名要來嘉義看阿里山日出，嘉義不只有阿里山日出，也有故宮南院，觀光客可以從嘉義高鐵站直接坐「五分車」去蒜頭糖廠、故宮南院遊覽，她也想來坐看看。

蔡總統強調，只要民進黨團結，她有信心嘉義縣民進黨所有鄉鎮市長的選人都會當選，一起跟翁章梁實現農工大縣，這對嘉義的發展，非常重要。（編輯：陳清芳）1111023