立委憂成網軍指揮中心 數位部：不會做那麼傻的事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北24日電）國民黨立委曾銘宗今天質詢提到，數位部能進用300位約聘人員，但絕不能藉此把網軍、側翼聘進來，成為網軍指揮中心；數位部次長闕河鳴說，相信不會發生、應該不會做那麼傻的事情。

立法院司法及法制委員會今天邀請數位發展部等單位列席，就大陸資通訊及科技產品對台灣國家安全危害為何等進行專題報告，並備質詢。

曾銘宗質詢時提到，數位部能進用300位約聘人員，甄選方式及標準為何。

闕河鳴說，現在沒進用這麼多人，只進用20幾人，而甄選過程有一個委員會在處理，也有公布在公務人員徵才網站，哪個職位需要怎樣的專業能力。

曾銘宗指出，外界質疑數位部以後會不會進用一些約聘人員，把本來在檯面下的側翼、網軍給檯面化。

闕河鳴說，每年的預算員額，包含約聘人員的員額，都有報立法院備查，而且根據預算書的資料，明年是在40人以下，他沒有聽過這樣的事情，也相信不會發生。

國民黨立委陳以信質詢時，先指數位部所提書面報告的標題，跟委員會今天的題目不同，數位部自己改題目，而且也只有738個字、沒什麼內容，數位部態度傲慢等；語畢，陳以信撕毀數位部的書面報告。

闕河鳴則表示，以後會改進，至於738個字，是考量他在委員會報告時，可以在2分鐘內唸完。

民進黨立委黃世杰質詢時提到，行政院除在民國108年頒布各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則，109年也以行政院秘書長函，請各公務機關盤點及汰換大陸廠牌資通訊產品，現在汰換是否完畢、有無相關清單。

闕河鳴說，108年的使用原則，是請各公務機關將使用的中國品牌產品造冊列管，目前共有6496件，「我們不會去彙整成一個廠牌型號清單」。

數位發展部資通安全署長謝翠娟指出，資安署有全面盤點，有哪些政府機關使用陸牌產品，規定其要定期汰換；目前還在使用中的6496件大陸品牌產品，包括學術資料庫、電子書等，資安署都有做安全監控。

黃世杰說，現在因為全球產業鏈關係，很多品牌有代工、貼牌狀況。闕河鳴表示，實務上確實有貼牌狀況，目前做法是把中國品牌列為廠商清單，未來在新的規定（修正草案）中處理。

國安局副局長陳進廣指出，對於有哪些清單具有威脅，或者是貼牌等狀況，國安局有把相關情資提給各個主管機關。

此外，民進黨立委劉建國關注數位部研提各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則修正草案，詢問何時完成修正；謝翠娟說，已在公共政策參與平台公告完成，現在正在簽院，完成後就會頒布。

劉建國說，大約是什麼時候、講一個時間；謝翠娟指出，大約一個月內。（編輯：林興盟）1111024