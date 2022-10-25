黃敏惠26日成立工商後援會 李俊俋辦政策記者會

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）九合一選舉逼近，爭取連任的嘉義市長黃敏惠明天成立「勇媽工商後援會」，前副總統蕭萬長、前立法院長王金平到場相挺。民進黨嘉義市長參選人李俊俋明天則舉辦社會福利政策記者會。

黃敏惠競選總部今天發布新聞訊息指出，黃敏惠後援會陸續成軍，明天下午將在晶饌婚宴會館舉辦「勇媽工商後援會」成立大會，蕭萬長、王金平屆時都會站台助講力挺，還有歷任及現任近30名立委齊聚助勢，全力支持黃敏惠競選連任。

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另外，黃敏惠競選總部將於29日舉辦成立大會，當日晚上在文化公園舉辦大型造勢晚會，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣、曾銘宗都將站台力挺，嘉義縣長參選人王育敏也會同台造勢，展現藍軍大團結，營造全力爭取連任氣勢。

李俊俋與黨籍市議員參選人明天上午將在競選總部共同召開社會福利政策記者會，針對各年齡層市民的需求，提出4大政見，期盼打造一個老中青都能幸福宜居的嘉義市。（編輯：卞金峰）1111025