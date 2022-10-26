綠質疑漏報 謝國樑：財產申報沒問題

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（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北26日電）民進黨立法院黨團今天召開記者會，以「金星案」為例，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑的財產申報資料，涉及漏報或隱匿，呼籲謝國樑對外說明。

謝國樑上午在國民黨行動中常會說，他的財產申報沒有問題，過去在民間踏實地做自己的生意，沒有跟黑道掛勾、沒有施壓國防部炒地皮，沒有讓辦公室包2、3億元的治水工程，這就是清白的謝國樑、清白的基隆市長候選人。

民進黨立法院黨團9月底起陸續召開多場記者會，質疑謝國樑的金星國際公司，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美元給涉嫌掏空的德信證券前董事長林冠百，是否涉及洗錢，呼籲謝國樑說明。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀，以及民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應今天召開「揭發謝國樑財產蹊蹺」記者會，質疑謝國樑的財產申報不實，為何選舉到了，事業投資就不見。

羅致政表示，根據謝國樑的財產申報資料，有太多矛盾、衝突及無法解釋之處，例如過去謝國樑有很多海外投資，這次作為市長參選人，申報資料中的事業投資卻不見了，像是2014年至2016年有金星國際投資，到2022年8月就沒有了。

羅致政質疑，如果謝國樑之前擁有相關投資，轉手後資金應該會回到謝國樑手中，但他的存款或其他投資卻沒有任何增加，數字兜不攏。

羅致政表示，作為參選人必須要做財產申報，謝國樑8月25日做第一次財產申報，但民進黨立法院黨團9月開記者會後，才在10月更正財產申報，增列境外公司。

羅致政說，民進黨團質疑金星案時，謝國樑自己提的水單（借貸簽署文件）有2家境外公司，但沒有在這次財產申報中，到底是沒申報還是公司不在手上，或者是賣掉、錢又到哪，這些在財產申報中都看不到。

林靜儀則舉謝國樑的新書內容，指謝國樑稱自己是一個機靈的人，會在危機浮現前嗅出端倪，因此可以巧妙逃避掉那些比較辛苦的任務。她說，當縣市長本來就是做吃力不討好的事情，既然謝國樑這樣說，那就不要參選縣市首長。

蔡適應拋出3大疑問，要求謝國樑公開說明，包括為什麼成立境外公司、還有多少沒有公布的境外公司、為什麼沒有美金戶頭等，希望謝國樑的對外回應不要是「你們可以到監察院檢舉」。（編輯：翟思嘉）1111026