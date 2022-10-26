謝國樑稱團隊涉賄選 蔡適應競總：惡意抹黑栽贓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、王朝鈺台北26日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑今天表示，民進黨基隆市長候選人蔡適應競選團隊成員，涉嫌行賄買票，他已掌握確切證據，向地檢署告發。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，蔡適應團隊坦坦蕩蕩，歡迎查明。近來謝國樑選情逐漸落後，因此狗急跳牆，只剩下潑糞抹黑一招。

九合一選舉倒數一個月，國民黨今天在基隆市舉行首場行動中常會，為謝國樑造勢。黨主席朱立倫送給謝國樑一頂船長帽，代表基隆由謝國樑負責掌舵，邁向正確的道路，朱立倫也與謝國樑、基隆市議長蔡旺璉，帶領著黨籍議員，高喊當選口號，展現團結氣勢。

朱立倫在致詞時說，距離選舉剩最後1個月，選在台灣頭舉行行動中常會，一方面表示大家共同勝利的決心，一方面也要為謝國樑加油。基隆需要一位年輕且有戰鬥力、遠見、國際觀、愛心的父母官，謝國樑每項政見，都是為了下一代在基隆的發展，希望能帶領基隆脫胎換骨，徹底改變。

謝國樑表示，民進黨這幾個月來沒辦法用有效的方法攻擊他，因此只能用造謠、抹黑的方式，包括說他論文有問題、金星案金流問題等，但他完整說明後，對手就沒有再做任何質疑，這很明顯就是只是在潑髒水。

謝國樑指控對手蔡適應，稱蔡適應暖暖後援會總顧問王維榮賄選，謝國樑說，他在10月舉行暖暖後援會的成立造勢大會的前幾天，蔡適應的暖暖後援會總顧問王維榮就拜訪當地里長，面交2萬元，要求里長不要參加謝國樑暖暖後援會的造勢活動，並要改支持蔡適應。

謝國樑表示，他掌握相關情事後，即勸告里長應該返還相關不法所得，否則會有嚴重的法律問題。他的團隊也於21日向基隆地檢署進行告發，呼籲基隆檢調單位積極偵辦。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮對此表示，王維榮樂善好施，平常就積極投入各里的公益活動，並經常捐款協助公共事務，地方上甚有口碑。據了解，謝國樑陣營所指控的其實是里長參選人向王維榮募款的政治獻金，在捐款時都有說明，並請收款人要開立收據。

沈詠珮說，對於謝國樑陣營惡意抹黑栽贓，意圖使人不當選的行為表示譴責，並要求道歉。（編輯：翟思嘉）1111026