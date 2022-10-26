會見德國訪團 朱立倫：台德密切交流各界有目共睹

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨主席朱立倫昨天會見德國國會人權委員會訪團一行，朱立倫表示，德國為台灣在歐洲的最大貿易夥伴，近年來兩國在經貿投資、科技、文化、觀光等各領域密切交流，各界有目共睹。

國民黨今天晚間發布新聞稿表示，朱立倫昨天傍晚於中央黨部會見德國國會人權委員會（Committee on Human Rights and Humanitarian Aid）訪團一行，與率團的德國國會人權委員會主席海特（Peter Heidt）議員等6位跨黨派議員就兩岸關係及人權議題交換意見，會談氣氛良好融洽。

朱立倫表示，對於德國長期以來支持台灣表達由衷感謝，德國為台灣在歐洲的最大貿易夥伴，近年來兩國在經貿投資、科技、文化、觀光等各領域的密切交流，各界有目共睹。更重要的是，中華民國與德國皆為熱愛民主自由的國家，對於人權的重視自然是不在話下。

朱立倫說，今年年底地方選舉，國民黨重視性別平權，一舉提名了10名女性縣市首長候選人；另外，18歲公民權是國民黨與他多年來的主張，國民黨也是全力支持。

會中雙方也談及兩岸關係，朱立倫指出，國民黨過去長期執政，是處理兩岸關係最有經驗的政黨。國民黨並行「國防」（Defense）和「對話」（Dialogue）2D戰略，是現階段最能保衛台灣、守護中華民國的方法。國民黨創建中華民國，也是最愛台灣的政黨，支持國軍保家衛國一直都是國民黨的立場。（編輯：張均懋）1111026