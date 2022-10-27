沈慧虹邀民眾團結 讓竹市改變延續

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天宣布啟動「新竹光榮，5力全開」計畫，將募集500間店家張貼沈慧虹海報、光榮車隊5選區掃街等，期邀更多市民加入新竹光榮隊，團結讓新竹改變延續。

沈慧虹競選團隊今天舉行「新竹光榮，5力全開」記者會，沈慧虹表示，首先要募集500間支持新竹隊、認同新竹改變的光榮店家，凝聚大家的力量，也要製作「光榮店家地圖」，讓更多人看到團結的力量。

沈慧虹指出，選戰倒數30天，她會加強車掃，東、南、西、北、香山區每一區都會掃到，為更了解地方需求，民眾也可到她的臉書下載「新竹光榮手舉牌」，寫下對新竹改變的感想，跟車隊互動。

沈慧虹說，她將啟動下班時段站路口行動，在各大路口跟每天上班努力打拚的民眾，「說聲辛苦了」。

沈慧虹表示，最後是「5你5我，選前之夜大遊行」，邀請民眾在11月25日選前最後一天，到演藝路27號的競選總部，與新竹隊的夥伴一同團結邁向勝利。（編輯：張雅淨）1111027