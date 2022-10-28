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UNFCCC大會將登場 駐關島辦事處投書籲挺台參與

2022/10/28 16:19（10/28 16:35 更新）
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聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方大會（UNFCCC COP27）11月將於埃及登場，駐關島辦事處長陳盈連投書當地媒體，籲挺台參與。（關島辦事處提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月28日
聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方大會（UNFCCC COP27）11月將於埃及登場，駐關島辦事處長陳盈連投書當地媒體，籲挺台參與。（關島辦事處提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月28日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方大會（UNFCCC COP27）11月將在埃及登場，駐關島辦事處長陳盈連投書當地媒體，籲各界支持台灣參與氣候變遷國際合作機制。

UNFCCC COP27將於11月6日至18日在埃及舉行。駐關島辦事處今天發布新聞稿表示，陳盈連昨天投書關島主流媒體「太平洋日報」（Pacific Daily News），呼籲支持台灣參與。

陳盈連在投書中表示，台灣因政治因素長年被排除於全球氣候治理網絡之外，無法及時掌握全球氣候治理最新進程。儘管如此，台灣仍積極降低碳足跡及推動綠能轉型。

這包括總統蔡英文去年4月宣布啟動「2050淨零轉型」，行政院也在今年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，列出能源、產業、生活型態及社會等4大主要轉型策略。

陳盈連也指出，美國拜登政府日前宣布推動「太平洋夥伴關係戰略」（Pacific Partnership Strategy）。包括關島在內的太平洋島嶼面臨氣候危機帶來的嚴峻挑戰，台灣尋求直接與美國、關島及其他太平洋島嶼合作，共同應對氣候危機。

同時，他說，台灣也期望國際社會支持台灣有意義參與氣候變遷相關的討論。（編輯：林憬屏）1111028

陳盈連
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