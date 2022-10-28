薛瑞元夜訪競總 陳時中：老同事間互相關心

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（中央社記者蕭博文台北28日電）衛生福利部長薛瑞元等人昨晚赴民進黨台北市長參選人陳時中競選總部，引發討論。陳時中今天表示，不是密會，是老同事間的互相關心，重溫過去COVID-19抗疫的甘苦談。

陳時中今天下午出席全國身心靈職業工會誓師大會暨公益命理義診，會前接受媒體聯訪時，被問到薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等人昨天晚間前往競選總部等議題，做出上述回應。

陳時中說，昨晚是老同事之間互相的關心，當中談到指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞去唱歌的事情，羅一鈞說他唱得比較好，但他向羅一鈞分析，羅一鈞是專業級，而他是搞笑級，大家都很好。

媒體追問，昨晚與薛瑞元等人見面是否談到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的事情。

對此，陳時中表示，現在的情況講得比較少，回想比較多，大家一步一步走過來，有很多感觸，有很多可以重溫的故事，分享以前抗疫過程的甘苦談。

針對國民黨台北市長參選人蔣萬安稱陳時中是太上衛福部長，陳時中指出，不會說參選後就連交朋友的權利都沒有，大家都是老同事、好同事，如果連事後都不能見面聊一聊，這樣的批評就太過分了。

另一方面，無黨籍台北市長參選人黃珊珊指陳時中的路口安全改善計畫影片有一大堆漏網鏡頭，不該入鏡的也入鏡，她還說不要以偏概全，台北市這麼多里長、市議員，每個人都很認真。

陳時中對此回應表示，黃珊珊偏離了主題，他是以市長參選人身分提出路口改善方案，著眼人民的生命健康財產安全，也沒有說每一個路口都沒有做好，也知道北市府與警察同仁都非常努力，但市政、安全永遠有改善空間，大家持續不斷努力才是正確的態度。

另外，遠雄集團創辦人趙藤雄等人涉大巨蛋弊案等，台北地院今天下午宣判。陳時中指出，當初台北市長柯文哲把大巨蛋案列為五大弊案之一，但當選後弊案就不見了，今天法院判決見解是朝弊案方向來看，而柯文哲只顧著與中央鬥嘴鼓，事情都沒做，應該要檢討。（編輯：戴光育）1111028